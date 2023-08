Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés américains dans le vert, 3M en tête des indices

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en légère hausse à mi-séance, bénéficiant notamment des mesures de soutien aux Bourses en Chine, dont la division par 2 du droit de timbre sur les transactions boursières. Côté valeurs, 3M est en tête du Dow Jones et en deuxième place du S&P500 après la publication d'informations de presse sur un prochain règlement du litige portant sur les bouchons d’oreilles fournis à l’armée américaine. Vers 17h30, le Dow Jones avance de 0,51% à 34 522 points et le Nasdaq de 0,56% à 13 665 points. Les taux longs sont quasi-stables.

3M (+4,31% à 103,21 dollars) a pris la tête du Dow Jones après que le " Wall Street Journal " a annoncé que le groupe avait accepté de payer quelque 5,5 milliards de dollars pour un règlement du litige portant sur les bouchons d'oreille présumés défectueux vendus à l'armée américaine. Plus de 300 000 plaintes ont été déposées par des vétérans selon lesquelles les bouchons d'oreille de la société ne les protégeaient pas contre la perte d'audition. 3M conteste ces poursuites et affirme que les bouchons d'oreille fonctionnent lorsqu'ils sont utilisés avec une formation adéquate.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique importante n'est attendue aujourd'hui.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

General Electric

La division Gas Power de GE Vernova a annoncé aujourd'hui le démarrage réussi des opérations commerciales de la centrale électrique Futtsu de 1,5 GW du groupe 4 de Jera (groupe spécialisée dans la production thermique), située à Chiba, au Japon, alimentée par trois turbines à gaz GE 9HA.01. L'installation de 5,6 GW est composée de quatre groupes et constitue l'une des installations de production d'énergie les plus importantes et les plus critiques du Japon. Il s'agit également du plus grand terminal GNL du Japon, qui reçoit plus de 11 millions de tonnes de GNL par an.

Horizon Therapeutics

Horizon Therapeutics est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après que la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) a suspendu sa contestation du rachat de la société par Amgen pour 27,8 milliards de dollars. Amgen a déclaré être prête à démontrer aux tribunaux qu'il n'y avait aucune raison légale ou factuelle d'interdire le rachat, prévu d'ici la mi-décembre 2023. "Nous serions heureux que notre engagement soit respecté au lieu de passer par une longue procédure judiciaire", a déclaré la société dans un communiqué.

XPeng

XPeng est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après l'annonce par le constructeur chinois de véhicules électriques du rachat de la division électrique du groupe Didi dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 744 millions de dollars. Ce rachat lui permettrait de fournir des véhicules au géant du covoiturage, d'augmenter sa production et de réduire ses coûts. L'accord conclu avec Didi prévoit que Xpeng lancera l'année prochaine un modèle de classe A sous une nouvelle marque, dans le cadre d'un projet appelé Mona.