Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés américain en légère hausse après une semaine dans le rouge

(AOF) - Les marchés américains sont orientés en légère hausse après avoir connu une semaine dernière difficile. La progression d’aujourd’hui, qui a d’ailleurs tendance à s’effilocher, ressemble à un rebond technique. Les actions bénéficient cependant d’un léger repli des taux longs. Au chapitre économique, les commandes de biens durables ont reculé plus que prévu. Coté valeurs, Berkshire Hathaway perd du terrain malgré des résultats record. Vers 18h00, le Dow Jones et le Nasdaq Composite progressent respectivement de 0,78% à 32 875,44 points et 0,75% à 11 480,04 points

L'action Berkshire Hathaway s'effrite de 0,38% à 459,91 dollars après avoir fait état vendredi soir d'un résultat opérationnel record au titre de 2022. La société d'investissement de Warren Buffett a profité en particulier de la forte hausse des profits tirés des investissements de ses activités d'assurance. A l’occasion de cette publication, le « sage d’Omaha » a lancé une pique contre Joe Biden, qui avait critiqué les rachats d’actions. Sachant cependant que Warren Buffett a longtemps été un critique de cette pratique avant de s'y mettre en 2011.

Les chiffres économiques du jour

Les promesses des ventes de logements ont augmenté de 8,1% en janvier aux Etats-Unis alors qu’elles étaient anticipées à +1%. Elles avaient progressé 1,1% en décembre.

Les commandes de biens durables ont baissé de 4,5% en janvier aux Etats-Unis alors qu’elles étaient anticipées en baisse de 4% après une augmentation de 5,1% en décembre, chiffre révisé de +5,6%. Hors transport, elles ont augmenté de 0,7%, contre une anticipation de 0,1%. Elles avaient baissé de 0,4% en décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des bénéfices en forte baisse au quatrième trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un bénéfice net de 18,16 milliards de dollars, ou 12 412 dollars par action de classe A, contre un bénéfice net de 39,65 milliards de dollars, soit 26 690 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

Pioneer Natural Resources

Entreprise américaine spécialisée dans l'extraction d'hydrocarbure, Pioneer Natural Resources a déclaré vendredi dernier qu'il ne cherchait pas à mener une opération d'acquisition. Cette déclaration du groupe fait suite à une information de Bloomberg News, selon laquelle cette société américaine envisageait de mettre la main sur son concurrent Range Resources, une société spécialisée dans la production et l'exploration pétrolière et gazière.

Pfizer

Pfizer est attendu en baisse de 1,80% en pré-marché à Wall Street ; le Wall Street Journal affirmant que le géant pharmaceutique américain serait en négociations pour racheter la biotech Seagen, spécialiste du traitement du cancer, pour plus de 30 milliards de dollars. La cible, cotée au Nasdaq, est pour sa part attendue en hausse de 15,88%. Le journaliste rappelle l’échec des discussions engagées l’an dernier par Seagen avec le groupe Merck, qui proposait 40 milliards de dollars.

Tesla

" 4k Model Y built at Giga Berlin this week”. C'est ce qu'a tweeté Tesla ce matin pour saluer la cadence de production atteinte par son usine allemande. Selon Reuters, ce niveau reflète une multiplication par quatre depuis le mois de mai 2022, et une avance de trois semaines sur la feuille de route du constructeur. Tesla est attendu en hausse de 2,44% en pré-marché à Wall Street.