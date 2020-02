Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés actions s'affaiblissent de nouveau et le rendement du 10 ans au plus bas

(AOF) - Le rebond des marchés actions américains a tourné court. Les investisseurs restent inquiets de l'expansion du Coronavirus à travers la planète, de nouveaux pays signalant leur premier cas, dont la Suisse et l'Espagne continentale. S'inquiétant pour la croissance, les investisseurs achètent des emprunts d'Etat, celui du 10 ans recule de 4 points à 1,334%. Cette tendance est mal vécue par les valeurs financières, pénalisé aussi par l'avertissement de Mastercard. Vers 17h30, le Dow Jones perd 1,12% à 27 647,24 points et le Nasdaq Composite cède 1,14% à 9 115,82 points.

Mastercard est la troisième grande société américaine avec Apple et American Airlines à lancer un avertissement sur leur activité en raison de l'impact du coronavirus. En conséquence, l'action Mastercard perd 4,24% à 310,89 dollars au sein d'un marché américain, qui s'est retourné à la baisse. Le spécialiste des paiements évalue l'impact négatif de l'épidémie sur la croissance de ses revenus à 2 ou 3 points au premier trimestre et vise désormais une augmentation organique de l'activité comprise entre 9% et 10%.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus importantes agglomérations américaines a progressé de 2,9% en décembre 2019 en rythme annuel. Le mois précédent, l'indice avait augmenté de 2,5%. Le consensus s'élevait +2,8% pour décembre.

L'indice de confiance du consommateur du Conference Board est ressorti à 130,7 en février, ressortant sous le consensus Reuters s'élevant à 132. Le chiffre de janvier a été révisé de 131,6 à 130,4.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMERICAN AIRLINES

American Airlines, qui a cessé ses vols à destinations de Pékin, Hong Kong, Shanghai et Chengdu à cause du coronavirus, a décidé de retirer purement et simplement ses objectifs pour l'exercice 2020 publiés il y a quelques semaines. Selon la compagnie aérienne, il y a trop d'incertitudes entourant l'épidémie de covid-19, sa durée, son impact sur la demande, ou encore sa propagation aux autres pays. Pour l'heure, elle estime qu le coronavirus devrait s'accompagner à court terme d'une baisse de quasiment 100% de la demande venant de Chine et de 75% du trafic sur les autres routes transpacifiques.

BOEING

Boeing a annoncé la commande par la compagnie aérienne Ana Holdings de 20 nouveaux B 787 Dreamliner, dont 5 options. Il s'agit de la première commande du groupe américain depuis le début de l'année et elle représente une valeur de plus de 5 milliards de dollars.

CLEAR CHANNEL

Clear Channel France annonce le départ de Philippe Baudillon de son poste de président et son remplacement par Boutaïna Araki, actuelle directrice générale depuis 2016. Boutaïna Araki devient présidente de Clear Channel France. Elle rapportera à Justin Cochrane, président de Clear Channel Europe. Membre depuis 2011 du Comité Exécutif de l'entreprise, elle a été successivement directrice administrative et financière puis directrice générale adjointe en charge du pilotage de la performance avant d'être nommée directrice générale en 2016.

EXPEDIA

Expedia voudrait supprimer près de 3 000 emplois, soit 12% de ses effectifs. C'est ce qu'a rapporté la presse américaine sur la base d'un e-mail interne. Le groupe américain d'agences de voyage en ligne estimerait avoir grandi " de façon indisciplinée et non durable ". A l'occasion de ses résultats du quatrième trimestre 2019, Expedia avait indiqué viser des économies comprises entre 300 à 500 millions de dollars cette année.

HOME DEPOT

Home Depot a publié au titre de son quatrième fiscal clos le 2 février un bénéfice net en hausse de 5,8% à 2,48 milliards de dollars, ou 2,28 dollars par action. Les analystes tablaient sur 2,11 dollars par action. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,7% à 25,78 milliards, globalement conforme au consensus qui le donnait à 25,76 milliards. Le spécialiste de l'aménagement de la maison a enregistré des ventes à données comparables en hausse de 5,2%. Pour 2020, le groupe table sur un BPA de 10,45 dollars et une croissance des ventes à données comparables comprise entre 3,5% et 4%.

MACY'S

Macy's a publié un bénéfice par action ajusté de 2,12 dollars au quatrième trimestre 2019, bien au dessus du consensus FactSet de 1,96 dollar. Le chiffre d'affaires pour la même période est de 8,337 milliards de dollars, également supérieur aux anticipations des analystes de 8,318 milliards. La chaine de grands magasins précise dans son communiqué maintenir ses prévisions pour l'exercice 2020. A savoir un BPA ajusté annuel de 2,45 à 2,65 milliards et des ventes en baisse de 23,6 à 23,9 milliards de dollars.

MASTERCARD

Mastercard a réduit sa prévision de croissance pour le premier trimestre en raison de l'impact du coronavirus sur les voyages transfrontaliers et dans une moindre mesure sur la croissance de l'e-commerce transfrontalier. Le spécialiste des paiements évalue à l'impact négatif sur la croissance au premier trimestre à 2 ou 3 points et vise désormais une augmentation organique des revenus comprise entre 9% et 10%.

THOMSON REUTERS

Thomson Reuters a annoncé la nomination de Steve Hasker, ancien président de Nielsen Holdings, comme nouveau président directeur général. Il succède ainsi à Jim Smith, en place depuis janvier 2012 au sein de l'agence de presse canado-britannique.