Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés actions américains se redressent

(AOF) - Après un début de semaine bien difficile, les marchés actions américains retrouvent quelques couleurs ce mercredi. Ceci étant, la propagation rapide du Covid-19 dans le monde demeure un sujet d'inquiétude. Les conséquences de l'épidémie sur l'économie mondiale semblent devoir être plus importantes et durables que prévu. Donald Trump, le président américain, évoquera cette crise dans la soirée. Côté valeurs, salesforce est alourdie par le départ d'un co-directeur général. Vers 17h30, le S&P 500 avance de 1,42% à 27 465,63 points et le Nasdaq Composite gagne 1,69% à 9 117,32 points.

Salesforce (-0,28% à 180,78 dollars) est écarté du mouvement de rebond des marchés américains, le départ inattendu de Keith Block de son poste de co-directeur général prenant le pas sur des résultats jugés solides. Marc Benioff est désormais seul aux commandes du fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, dont il l'un des fondateurs. JPMorgan estime que Keith Block a voulu partir en beauté à la fin de l'exercice et qu'il pourrait retrouver dans un rôle de PDG dans une nouvelle société après avoir pris un bref congé.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs se sont élevées à 764 000 en janvier 2020 en rythme annuel, à comparer avec 708 000 en décembre (chiffre révisé de 694 000) et un consensus Briefing.com de 720 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BEYOND MEAT

Starbucks a décidé d'intégrer les sandwichs vegan de Beyond Meat dans son menu au Canada à partir du 3 mars. McDonald's a testé récemment des "hamburgers" du groupe végétarien dans ses menus aux Etats-Unis et au Canada. Le géant américain n'a pas encore pris de décision.

CAESARS ENTERTAINMENT

Caesars Entertainment a dévoilé mardi soir ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe américain de casinos a accusé une perte nette de 304 millions de dollars sur la période, ou -45 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 198 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet visait une perte par action de 8 cents.

LOWE'S

Lowe's Companies a publié un bénéfice par action ajusté de 0,94 dollar au quatrième trimestre 2019, au-dessus du consensus FactSet de 0,91 dollar. Les revenus au dernier trimestre sont de 16,03 milliards de dollars, au-dessous des prévision d'analystes de 16,15 milliards. Le spécialiste de l'ameublement américain anticipe pour l'exercice 2021 un BPA ajusté situé entre 6,45 et 6,65 dollars et une croissance des ventes comprise entre 3 et 3,5%.

WALT DISNEY

The Walt Disney Company a annoncé mardi le départ de son directeur général Robert Iger. En fonction depuis 2005, Bob Iger restera président et sera en charge des activités créatrices jusqu'à l'expiration de son mandat, à savoir le 31 décembre 2021. Bob Chapek, ancien dirigeant des parcs Disney et jusqu'à hier président de la division Parks, Expériences and Products de Disney remplace avec effet immédiat Bob Iger à la tête du groupe de médias et de loisirs.

WENDY'S

Wendy's a dévoilé mercredi ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, la chaîne américaine de restauration rapide a enregistré un bénéfice net de 26,5 millions de dollars sur la période, ou 11 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 18,8 millions de dollars, ou 8 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 8 cents par action, en ligne avec le consensus FactSet.