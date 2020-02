Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés actions américains se montrent résilients face au coronavirus

(AOF) - Après une ouverture incertaine, Wall Street est en train de prendre le chemin de la hausse. Parmi les soutiens aux indices figurent des valeurs telles que Xerox, qui a relevé son offre sur HP Inc, ou encore Tesla qui a rouvert son site de Shanghai. Si un timide retour à la normale est observé en Chine pour les entreprises, les inquiétudes demeurent sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus, dont le bilan dépasse désormais celui du Sras de 2002-2003. Vers 17h30, le Dow Jones prend 0,30% à 29 188,98 points et le Nasdaq Composite avance de 0,61% à 9 578,29 points.

L'action HP Inc gagne 1,54% à 22,06 dollars, dépassant de quelques cents le prix précédemment offert par Xerox (+1,24% à 37,63 dollars) pour le racheter. Le spécialiste des services d'impression propose désormais 24 dollars par titre fabricant d'imprimantes et de PC contre 22 dollars précédemment. Il s'agit d'une offre mixte constituée de 18,40 dollars en espèces et de 0,149 action Xerox par titre HP Inc. Le fabricant d'imprimantes et de PC est désormais valorisé 35 milliards de dollars contre 33 milliards pour la proposition précédente.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ALIBABA

Alibaba Group Holdings a déclaré que l'unité WeBank de sa branche de services financiers Ant Financial offrirait 20 milliards de yuans (2,86 milliards de dollars) de prêts à taux bas aux entreprises en Chine aux sociétés chinoises touchées par l'épidémie de coronavirus.

ELI LILLY

Eli Lilly a annoncé que l'analyse effectuée par la Washington University School of Medicine dans le cadre de l'étude DIAN-TU (Dominently Inherited Alzheimer Network Trials Unit) a montré que son traitement contre la maladie d'Alzheimer, le solanezumab ne satisfaisait pas au critère d'évaluation principal.

L BRANDS

L Brands devrait ouvrir en nette hausse lundi à Wall Street. Selon les informations de CNBC, le groupe serait proche d'un accord sur la vente de sa marque de lingerie Victoria's Secret au fonds de capital-investissement Sycamore Partners. Le deal pourrait être annoncé dès cette semaine, a indiqué le média américain.

RESTAURANT BRANDS

Maison mère de Burger King, Restaurant Brands International a publié un BPA ajusté au quatrième trimestre 2019 de 0,75 dollar contre 0,68 dollar un an plus tôt. Le consensus FactSet s'attendait à 0,73 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 6,8% à 1,48 milliard de dollars contre un consensus de 1,47 milliard de dollars. Le BPA ajusté 2019 est de 2,72 dollars, contre 2,68 dollars en 2018. Le chiffre d'affaires 2019 est de 5,6 milliards de dollars contre 5,357 milliards de dollars un an plus tôt.

TESLA

Tesla devrait bondir à l'ouverture des marchés actions américains. Le titre du constructeur américain de véhicules électriques devrait profiter de la reprise ce lundi de la production sur son site de Shanghai, en Chine. La production y était à l'arrêt depuis la fin janvier en raison des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus.