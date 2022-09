Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les investisseurs soufflent après le discours "dovish" de Jerome Powell

(AOF) - Les marchés actions américains sont dans le vert après les propos rassurants du président de la Fed Jerome Powell ce jour. Tout en réaffirmant que la lutte contre l'inflation était la priorité de la Réserve fédérale américaine, celui-ci a affirmé que cela pouvait se faire sans un coût social exorbitant. Côté valeurs, GameStop signe une belle progression grâce à une perte nette ajustée au deuxième trimestre moins significative que prévu. Vers 17h30, le Dow Jones grappille 0,52% à 31 745,34 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,75% à 11 880,69 points.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, 222 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 240 000 après 228 000 (révisé de 232 000) la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Apple a dévoilé hier l'iPhone 14, son nouveau smartphone, ainsi que de nouveaux modèles d'Apple Watch. Les nouveaux modèles d'iPhone sont équipés d'une connexion satellite pour envoyer des messages d'urgence, un service qui sera offert pendant deux ans. Le directeur général Tim Cook a déclaré plus tôt cet été que les problèmes macroéconomiques n'avaient pas encore d'impact sur la demande d'iPhone, et il souhaite clairement que les choses restent ainsi.

GameStop

GameStop, le distributeur de jeux vidéos, bondit de 7,15% à 25,85 dollars à la faveur d'une perte nette ajustée au deuxième trimestre moins importante que prévu. Dans le même temps, le groupe a annoncé un partenariat avec la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, une initiative saluée par Jefferies. Au titre du deuxième trimestre, son chiffre d'affaires a reculé de 4% à 1,14 milliard de dollars.

General Motors

Des modèles de niche et de luxe, c'est ce que General Motos (-0,42% à 39,94 dollars) entend proposer aux consommateurs aisés des grandes villes chinoises pour rattraper son retard sur ses rivaux locaux notamment, selon une information de Reuters. Le fabricant américain était autrefois le premier constructeur automobile étranger en Chine mais les ventes de ses marques phares - Buick, Cadillac et Chevrolet - ont chuté d'un tiers au cours des cinq dernières années pour atteindre 1,3 million de voitures par an. En 2017, elles s'élevaient encore à 4,04 millions.

Twitter

En 2016, Walt Disney a envisagé de racheter Twitter, révèle l'ancien dirigeant du géant du divertissement, Bob Iger. Cependant, ce dernier a fini par renoncé en raison notamment des doutes suscités par le nombre de bots utilisés par le réseau social. Début juillet, Elon Musk a refusé de mener à bien son offre de rachat de 44 milliards de dollars en raison de l'incapacité de Twitter à livrer des données convaincantes sur ces bots, c'est-à-dire des faux comptes.