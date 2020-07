Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les indices résistent aux tensions diplomatiques sino-américaines

(AOF) - Les marchés américains se maintiennent proches de l'équilibre. Contrairement à ce que laissaient penser les futures, les valeurs technologiques font preuve d'une légère faiblesse. Texas Instruments recule ainsi en dépit de résultats et des perspectives moins mauvais que prévu. L'actualité du jour est dominée par les tensions diplomatiques sino-américaines. Washington a ordonné la fermeture du consulat chinois d'Houston d'ici vendredi et Pékin promet des représailles. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,30% à 26 921,10 points tandis que le Nasdaq Composite s'effrite de 0,08% à 10 671,70 points.

Les résultats et les perspectives moins mauvais que prévu de Texas Instruments n'empêchent pas le titre de reculer : -2,67% à 131,86 dollars. Si sa performance a été pénalisée par son exposition au marché automobile, en baisse de plus de 40% sur un an, le fabricant de semi-conducteurs a bénéficié de la vigueur relative des marchés industriels, du PC et des centres de données. Le premier était en hausse de 2% tandis que celui des produits électroniques grand public a progressé d'environ 10%.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements anciens ont atteint 4,72 millions d'unités en rythme annuel au mois de juin, en ligne avec le consensus Briefing.com de 4,7 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BAKER HUGHES

Baker Hughes a dévoilé des résultats trimestriels plus dégradés qu'attendu en raison de la chute de demande de pétrole et de gaz liée à la crise du coronavirus. Au deuxième trimestre, la société de services pétroliers a accusé une perte nette de 201 millions de dollars, ou - 31 cents par action. Hors éléments exceptionnels, la perte ressort à 5 cents par action. Wall Street tablait sur une perte d'1 cent par action. Le chiffre d'affaires a chuté de 21% à 4,74 milliards. Le consensus le donnait à 4,79 milliards.

BIOGEN

Biogen a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes grâce notamment à son traitement de la sclérose en plaques Tecfidera. La biotech américaine a relevé ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice net en hausse de 3,5% à 1,54 milliard de de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 10,26 dollars, au-dessus du consensus qui le donnait à 8,02 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 2% à 3,68 milliards. Wall Street visait 3,43 milliards.

BOEING

Nouveaux reports de commandes en vue pour Boeing. Cathay Pacific Airways est, en effet, en discussions avancées avec le géant américain pour reporter des commandes d'appareils 777-9. L'objectif de la compagnie aérienne, basée à Hong-Kong, est de préserver son cash pour traverser la tempête que représente la pandémie de Covid-19.

PFIZER

Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé un accord d'1,95 milliard de dollars avec le gouvernement américain pour la commande de 100 à 500 millions de doses de BNT162, leur candidat vaccin contre le covid-19, si celui-ci obtient les autorisations nécessaires de la part de la FDA. Les deux laboratoires devraient lancer ce mois-ci leurs essais cliniques de phase 2b/3 et, si ces derniers sont convaincants, espèrent obtenir les autorisations aux Etats-Unis avant octobre. Ils prévoient de fabriquer 100 millions de doses d'ici la fin de l'année, et plus de 1,3 milliard d'ici fin 2021.

SNAP

Le service de messagerie Snapchat a présenté hier soir une performance trimestrielle globalement en ligne avec les attentes. Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 325,95 millions de dollars, soit 23 cents par action, à comparer avec une perte nette de 255,17 millions de dollars, représentant 19 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte est limitée à 9 cents par action, en ligne avec le consensus FactSet. Ses revenus ont bondi de 17% à 454,16 millions de dollars, ressortant au delà des attentes du marché : 442 millions de dollars.

SPOTIFY

Spotify et Universal Music Group (UMG), filiale de Vivendi, ont annoncé mercredi avoir signé un accord de licence pluriannuel. Bien que les termes du contrat ne soient pas révélés, le Wall Street Journal affirme que celui-ci permet à la plateforme de musique en ligne de sécuriser son catalogue et d'intégrer le label au coeur de sa stratégie de "marché biface". Celle-ci implique que les maisons de disque financent elles aussi les plateformes de streaming pour obtenir des services de marketing ou encore d'analyse de données.

TESLA

JPMorgan a réitéré sa recommandation Sous-pondérer et son objectif de cours de 295 dollars sur le titre Tesla. Pour justifier sa position, le broker américain met en avant la valorisation élevée, les attentes importantes des investisseurs et un risque d'exécution non négligeable.

TEXAS INSTRUMENTS

Texas Instruments a présenté des résultats et des perspectives moins mauvais que prévu. Au deuxième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net augmenter de 6% à 1,38 milliard de dollars, soit 1,48 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,15 dollar, dépassant le consensus FactSet s'élevant 88 cents. Les ventes du troisième trimestre ont, elles, baissé de 12% à 3,24 milliards de dollars contre un consensus de 2,95 milliards de dollars.

UNITED AIRLINES

United Airlines a publié ses résultats au titre du deuxième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette de 1,6 milliard de dollars sur la période, ou -5,79 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,05 milliard de dollars, ou 4,02 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -9,31 dollars par action, décevant les attentes du consensus FactSet (-8,96 dollars).