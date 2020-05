Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les indices passent au rouge à cause des tensions sino-américaines

(AOF) - Après une ouverture hésitante, les principaux indices américains sont en baisse à la mi-journée. Malgré les mesures de déconfinement dans quasiment tous les Etats du pays, les peurs face aux tensions sino-américaines l'emportent. Le projet de Pékin d'imposer à Honk-Kong une loi de sécurité nationale fait peser de sérieuses menaces quant à l'annulation pure et simple de l'accord commercial de phase 1 signé en janvier. De plus, la Chine a renoncé à tout objectif de croissance annuelle pour l'année 2020. Ainsi, le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq reculent de 0,58%, 0,38% et 0,27% respectivement.

Hewlett Packard Enterprise chute de 11,53% à 9,17 dollars, les investisseurs sanctionnant ses résultats dégradés et l'absence de visibilité sur ses revenus. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises, moins engagé dans la dématérialisation de ses services que d'autres sociétés du secteur technologique, a été touché de plein fouet par la crise du Covid-19 en raison d'une pénurie de composants et de ruptures dans sa chaîne d'approvisionnement.

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication n'est attendue ce vendredi aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ALIBABA

Alibaba Group a dévoilé des bénéfices trimestriels et un chiffre d'affaires plus solides que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin mars, le géant chinois du e-commerce a réalisé un bénéfice net, part du groupe, a chuté de 88% à 3,162 milliards de yuans (447 millions de de dollars). Cette chute s'explique principalement par la baisse des valorisations boursières des sociétés détenues en portefeuille. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 9,20 yuans (+7%) alors que les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur 6,05 yuans.

DEERE & CO

Le spécialiste des équipements agricoles et de chantier Deere & Co est attendu en forte hausse à Wall Street à la faveur de ses résultats. Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe a affiché un profit de 665,8 millions de dollars, ou 2,11 dollar par titre contre 1,135 milliard de dollars, soit 3,52 dollars par action un an plus tôt. Le bénéfice de ce trimestre excède largement le consensus FactSet de 1,69 dollar par action. Il n'était cependant pas clair s'il était directement comparable au bénéfice par action de la société.

FOOT LOCKER

Foot Locker est tombé dans le rouge à cause du confinement lié au Covid-19. Le distributeur d'équipements sportifs a suspendu son dividende pour sécuriser sa trésorerie. Le groupe a accusé au premier trimestre clos le 2 mai une perte nette de 98 millions de dollars, ou 93 cents par action, contre un bénéfice de 172 millions, ou 1,52 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte nette est ressortie à 67 cents contre un consensus de 12 cents. Les ventes ont chuté de 43% à 1,18 milliard. La marge brute est passée de 33,2% à 23%.

HARLEY DAVIDSON

Harley Davidson va relancer ses ligne de production à partir de la semaine prochaine. Selon un journal local de Milwaukee, d'où est originaire le fabricant de motos, l'usine de moteurs et de trains roulants va rouvrir complètement après le long weekend du Memorial Day. Celle-ci emploie environ 1 000 ouvriers, et avait dû fermé il y a deux mois en raison de la découverte d'un cas de coronavirus. Dans l'ensemble, les usines du groupe rouvriront par étapes, en respectant les protocoles sanitaires et pour la plupart en production réduite.

HEWLETT PACKARD ENTREPRISE

Hewlett Packard Enterprise a annoncé un plan d'économies de 1 milliard de dollars (800 millions de dollars en net) et une baisse de salaire de ses dirigeants en raison de l'impact du Covid-19 à l'occasion de la publication de ses comptes du deuxième trimestre. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises précise que ce plan sera mis en œuvre sur trois ans, jusqu'à l'exercice fiscal 2022. Il lui en coutera entre 1 et 1,3 milliard de dollars au cours des 3 prochaines années.

IBM

IBM a annoncé jeudi soir vouloir procéder à des coupes d'effectifs, dans le but de rendre l'entreprise plus flexible et relancer ainsi sa croissance. Le communiqué ne précise pas le nombre d'employés concernés mais les licenciements pourraient se compter par milliers selon certaines sources. C'est le premier plan de dégraissage depuis que le nouveau directeur général, Arvind Krishna, a pris les commandes de Big Blue le mois dernier. A son arrivée, il avait annoncé le retrait des objectifs annuels du groupe en même temps que la publication d'un bénéfice net au premier trimestre en repli de 26%.

NVIDIA

Nvidia a présenté des résultats et des prévisions meilleurs que prévu grâce à ses puces pour les centres de données. Au premier trimestre,clos fin avril, le spécialiste des processeurs graphiques a vu son bénéfice net bondir de 133% à 917 millions de dollars, soit 1,47 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,80 dollar, soit 15 cents de mieux que le consensus FactSet. Les revenus ont bondi de 39% à 3,08 milliards de dollars, dépassant les attentes : 2,97 milliards de dollars.