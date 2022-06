Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les indices en grande forme

La Réserve fédérale a publié jeudi les résultats de son test annuel de résistance des banques américaines, qui ont montré qu'elles continuent d'avoir des niveaux de capital élevés, ce qui leur permet de continuer à prêter aux ménages et aux entreprises pendant une grave récession. Toutes les banques testées sont restées au-dessus de leurs exigences minimales de fonds propres.

FedEx bondit de 7,59% à 244,20 dollars, ce qui lui permet de figurer parmi les principales progressions de l'indice S&P 500. Le géant américain de la messagerie bénéficie de la présentation d'objectifs annuels de profits meilleurs que prévu en dépit d'un contexte économique défavorable : inflation, flambée des cours de l'énergie... " Nous nous attendons à une réponse positive au nouvel accent mis par FedEx sur la qualité des revenus et la réduction du coût du service ", commente UBS, qui est à l'Achat sur la valeur.

(AOF) - Les marchés actions américains poursuivent leur marche en avant. La perception des investisseurs sur la politique monétaire de la Fed s'est modifiée. Ils anticipent des hausses des taux moins nombreuses du fait de leur impact sur la croissance. Les nouvelles du jour sont également favorables : les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes et les objectifs annuels de FedEx sont plus élevés qu'anticipé. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 2,15% à 31 337 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 2,15% à 11 474 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.