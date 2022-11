Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les indices accroissent leurs gains

(AOF) - Les marchés actions américains progressent légèrement et ont même tendance à prendre de l’altitude. La prudence est de mise alors que cette semaine sera marquée par les chiffres de l'inflation, jeudi, et le résultat des élections de mi-mandat, mardi. Aucune donnée économique d'importance n'est attendue. Au chapitre des valeurs, Apple devrait reculer du fait des problèmes de production pour les iPhone Pro en Chine. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,76% à 32 648 points tandis que le Nsdaq Composite s’adjuge 0,29% à 10 506 points.

Moins de 15 jours après avoir rassuré les investisseurs, qui avaient eu parfois la main lourde pour sanctionner des sociétés (Alphabet, Meta, Amazon... ), Apple a averti que les restrictions liées au Covid entravaient la production des iPhone14 Pro en Chine. A Wall Street, l’action Apple perd 0,59% à 137,57 dollars et se classe parmi les dernières places de l’indice Dow Jones. Selon Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, il s’agit d’un « coup de poing dans le ventre » pour Apple pour son trimestre le plus important de l’exercice.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Les restrictions liées au Covid-19 ont temporairement affecté le principal site d'assemblage des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max situé à Zhengzhou, en Chine, a prévenu Apple dimanche. L'usine fonctionne actuellement à une " capacité considérablement réduite ".

Airbnb

La Commission européenne a adopté aujourd'hui une proposition de règlement visant à renforcer la transparence dans les services de location de logements de courte durée et à aider les autorités publiques à garantir leur développement équilibré dans le cadre d'un secteur touristique durable.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des pertes au troisième trimestre en raison de ses pertes latentes sur son portefeuille. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré une perte nette de 2,69 milliards de dollars, ou – 1 832 dollars par action de classe A, contre un bénéfice net de 10,34 milliards de dollars, soit 6 882 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

Meta

Alors que Twitter a récemment fait l'annonce de la suppression de 50% de ses effectifs, une vague de licenciement de milliers de salariés devrait également toucher Meta, la maison mère de Facebook. Selon le Wall Street Journal, une annonce en ce sens pourrait avoir lieu mercredi. En réaction, Meta gagnait 3% en avant-Bourse. D'après le quotidien, Meta totalisait 87 000 employés dans le monde. Lors de la publication des derniers résultats trimestriels décevants, Mark Zuckerberg faisait savoir que le personnel du groupe ne devrait pas augmenter d'ici la fin 2023, voire diminuer légèrement.