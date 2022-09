Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les gains se réduisent, les taux remontent

(AOF) - Le rebond des marchés actions américains semble s’essouffler malgré cinq séances consécutives de baisse. L'embellie est ternie par la remontée des taux longs. Le 10 US, en baisse en matinée, gagne désormais 2,3 points de base à 3,944% après avoir atteint un nouveau plus haut annuel à 3,97%. Les rendements sont soutenus par une salve d'indicateurs positifs pour l'économie américaine. Les commandes de biens durables ont bien résisté en août et la confiance des consommateurs est au plus haut depuis 5 mois. Vers 17H40, le Dow Jones gagne 0,13% à 29 302 points et le Nasdaq, 0,76% à 10 885,24 pts.

Novavax gagne 8% à 20,4 dollars à Wall Street après avoir cédé 10% lundi. Le titre de la biotech américaine est soutenu par la livraison d'un million de son vaccin contre le Covid au Royaume-Uni. Un petit bol d'air pour ses actionnaires. L'action accuse en effet un repli de plus de 85% depuis le début de l'année et de 90% en un an. En août dernier, le groupe a été contraint de réviser à la baisse ses prévisions de résultats 2022 en raison de la faible demande pour son vaccin. Ce dernier a connu d'importants retards de production et a beaucoup tardé à être autorisé aux Etats-Unis notamment.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance du consommateur mesuré par le Conference Board ressort en septembre à 108 contre un consensus de 104,5 après 103,6 en août (révisé de 103,2).

685 000 ventes de logements neufs ont été comptabilisées en août. Les économistes tablaient sur 500 000 ventes après 532 000 (révisé de 511 000) en juillet.

L'indice S&P Case Shiller qui mesure l'évolution des prix dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a décéléré. Les prix on en effet grimpé de 16,1% sur un an en juillet après +18,7% en juin (révisé de +18,6%). Les économistes tablaient sur +17%. Les prix de l'immobilier décélèrent pour le troisième mois consécutif.

Les commandes de biens durables en août ont reculé de 0,2% en août. Les économistes tablaient sur un repli de 0,4% après -0,1% en juillet. Les commandes dites "core" soit hors éléments volatils ont progressé de 0,2% conformément au consensus après +0,2% en juillet. Hors défense et aéronautique, les commandes ont grimpé de 1,3% contre un consensus de +0,2% après +0,7% en juillet (révisé de +0,3%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

La société pharmaceutique Biogen a accepté de payer 900 millions de dollars pour mettre fin à des allégations selon lesquelles elle aurait versé des pots-de-vin à des médecins pour les inciter à prescrire ses médicaments contre la sclérose en plaques, a indiqué le ministère américain de la justice. Le lanceur d'alerte touchera 29,6% des fonds reçus par l'Etat.

Novavax

Novavax a annoncé qu'un million de doses de son vaccin protéique Covid-19, Nuvaxovid, étaient désormais disponibles au Royaume-Uni. "Les données britanniques montrant que les personnes infectées à la fois par le Covid-19 et par la grippe ont cinq fois plus de risques de mourir que les personnes non infectées, il est plus important que jamais d'envisager tout vaccin proposé par le National Health Service", a déclaré Stanley C. Erck, directeur général de Novavax, dans un communiqué.

Tesla

Selon une information de l'agence Reuters rapportant les propos de deux sources, le constructeur automobile Tesla table sur une capacité de production d'environ 93% de son usine de Shanghaï jusqu'à la fin de l'année.

Uber

Free2move, filiale "mobilités" du constructeur automobile Stellantis spécialisée dans l'autopartage, a passé un accord avec le géant du VTC pour donner un coup d'accélérateur à la transition vers l'électrique du géant américain en France. Uber a pour ambition de convertir 50% de sa flotte actuelle de 30.000 véhicules de transport avec chauffeur vers l'électrique d'ici 2025. Le groupe veut aussi abandonner totalement les motorisations diesel d'ici 2024. Ceux-ci équipent encore 47% de ses véhicules. C'est moins qu'il y a deux ans néanmoins, où la proportion était encore de 85%.