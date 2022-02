Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les Bourses voient rouge : Biden alarmiste sur l'Ukraine

(AOF) - Les marchés américains confirment leur tendance baissière alors que la situation en Ukraine reste des plus tendus. Le président américain, Joe Biden, a averti qu'une attaque par la Russie était possible "dans les prochains jours". La menace est " très élevée " a-t-il souligné. Dans le même temps, le Kremlin a répondu aux propositions américaines sur la sécurité en Europe et maintenu une ligne dure. Vers 17h30, le Dow Jones perd 1,16% à 34 532 points et le Nasdaq Composite, 1,31% à 13 939 points.

Cisco (+4;06% à 56,45 dollars) domine un indice Dow Jones, dont seulement 5 valeurs sont dans le vert. Les investisseurs saluent les bons résultats du spécialiste des équipements de réseaux, ainsi que des mesures favorables à la rémunération des actionnaires, et en particulier 15 milliards de rachat d'actions. Avec une opinion Surpondérer sur la valeur, JPMorgan explique ces solides résultats par la bonne gestion des approvisionnements. L'analyste juge également que le plus dur est désormais passé pour ces contraintes.

Les chiffres économiques du jour

1,638 million de mises en chantier ont été comptabilisées en janvier aux Etats-Unis en rythme annuel, contre 1,7 million en décembre et un consensus de 1,7 million.

1,899 million de permis de construire ont été accordés en janvier aux Etats-Unis en rythme annuel, après 1,885 million en décembre, chiffre révisé de 1,873 million. Le consensus s'élevait à 1,75 million.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 16 en février, à comparer avec un consensus de 20,3 et 23 en janvier.

248 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 219 000 et 225 000, la semaine précédente, chiffre révisé de 223 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Applied Materials

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a présenté des comptes plus solides que prévu même s'il a été pénalisé par des contraintes d’approvisionnement. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe a enregistré un bond de 59% de son bénéfice net à 1,79 milliard de dollars, soit 2 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,89 dollar contre un consensus Bloomberg 1,85 dollar.

Walmart

Walmart a réalisé un bénéfice de 3,56 milliards de dollars au dernier trimestre 2021, soit 1,28 dollar par action, après une perte de 2,09 milliards un an plus tôt. Sur une base ajustée, le BPA ressort à 1,53 dollar, soit 3 cents au-dessus du consensus FactSet. Le numéro un mondial de la grande distribution a également généré un chiffre d'affaires de 152,87 milliards, en légère hausse (+0,5%), pour un consensus de 151,72 milliards de dollars. Les ventes à l'international ont chuté de 22,6%, alors qu'au Etats-Unis, elles ont progressé en organique de 5,6% (consensus à +6%).

Cisco

Cisco a dévoilé hier soir des résultats meilleurs que prévu et un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars. Au deuxième trimestre, clos fin janvier, de l’exercice fiscal 2022, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 17% à 3 milliards de dollars, soit 71 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 84 cents, dépassant de 3 cents le consensus.

Doordash

DoorDash a levé le voile sur ses résultats du quatrième trimestre 2021. Ainsi, le géant américain de la livraison de repas à domicile a accusé une perte nette de 145 millions de dollars sur la période, à comparer avec une perte de 312 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe a vu son chiffre d’affaires grimper de 34% à 1,3 milliard de dollars, dépassant le consensus de plus de 2%. Le titre bondit de 25% en préouverture de Wall Street.

Nvidia

Nvidia a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques a vu son bénéfice net bondir de 106% à 3 milliard de dollars, soit 1,18 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,32 dollar, soit 10 cents de mieux que le consensus Bloomberg. Les revenus ont bondi de 53% pour atteindre le niveau record de 7,64 milliards de dollars, dépassant les attentes : 7,4 milliards de dollars.