Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les Bourses résistent à des créations d'emploi inférieures aux attentes

(AOF) - Les marchés américains évoluent proches de l'équilibre, avec un biais positif. Le S&P 500 gagne 0,06% à 3 276,82 points. Ils résistent à l'annonce de créations d'emplois plus faibles que prévu. L'économie américaine a créé 145 000 postes en décembre, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à 164 000. Le taux de chômage est resté stable à 3,5% en décembre, comme prévu. Au chapitre des valeurs, Apple affiche un plus haut historique, soutenu par Credit Suisse. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,20% à 28 897,98 points tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,12% à 9 214,76 points.

Apple (+0,82% à 312,12 dollars) figure parmi les principales hausses de l'indice Dow Jones, atteignant un plus haut historique, un nouvel analyste ayant revalorisé le dossier. Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 275 dollars et confirmé son opinion Neutre sur le fabricant de l'iPhone. Le bureau d'études valorise désormais le groupe sur la base de 20 fois les résultats attendus sur l'exercice 2020 contre 16 auparavant. Ce changement prend en compte la hausse de la valorisation du marché et des comparables, mais aussi une performance commerciale meilleure que prévu de l'iPhone 11.

Les chiffres économiques du jour

L'économie américaine a créé 145 000 postes en décembre, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à 164 000. Les chiffres de novembre et octobre ont été révisé de 266 000 à 256 000 et de 156 000 à 152 000. Le taux de chômage est resté stable à 3,5% en décembre, comme attendu. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,1% contre un consensus Reuters de +0,3%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLE

Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 275 dollars et confirmé sa recommandation Neutre sur Apple. Le bureau d'études valorise désormais le groupe sur la base de 20 fois les résultats attendus sur l'exercice 2020 contre 16 auparavant. Ce changement prend en compte la hausse de la valorisation du marché et des comparables, mais aussi une performance commerciale meilleure que prévu de l'iPhone 11. Le broker signale ainsi que l'iPhone 11 a nettement surperformé le marché des smartphones en Chine en décembre.

BOEING

Par souci de transparence, Boeing a dévoilé jeudi soir des messages très critiques de certains de ses employés concernant le développement et la sécurité de son avion vedette, le 737 MAX. Ces messages embarrassants datent d'avant les catastrophes aériennes d'octobre 2018 et de mars 2019 ayant fait 346 morts au total. Tous les 737 MAX sont cloués au sol depuis le printemps 2019. Une grande incertitude entoure leur date de remise en service.

ELI LILLY

Le groupe pharmaceutique Eli Lilly a annoncé le rachat du spécialiste de la dermatologie Dermira pour 1,1 milliard de dollars en numéraire. Il propose 18,75 dollars par titre, soit une prime de 86% par rapport au prix moyen pondéré des volumes au cours des 60 dernières séances. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2020. Le conseil d'administration de Dermira recommande à l'unanimité aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre d'achat.