Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les bourses dans le rouges, plombées par les craintes sur l'inflation

(AOF) - les bourses américaines restent largement déprimées à l'approche de la mi-séance de mercredi. Après les mauvais chiffres de l'inflation britannique, qui a plus que doublé en mois, et l'accélération de celle en zone euro, bien que dans de moindres proportions, les investisseurs attendent désormais les minutes de la dernière réunion de la Fed. Son analyse de l'inflation devrait en effet permettre de mieux comprendre si elle considère que celle-ci est conjoncturelle ou structurelle, et donc déterminer ses futures mesures. Ainsi, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent respectivement 1,18% et 0,84%.

L'action Take Two progresse de 5,55% à 176,99 dollars au sein de marchés américains déprimés. L'éditeur de jeux vidéo, connu en particulier pour sa franchise Grand Theft Auto, a présenté des comptes plus solides que prévu. Selon Credit Suisse, le concurrent d'Activision Blizzard a bénéficié de la bonne performance des investissements récurrents des joueurs (ventes d'items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités) du jeu NBA 2K et d'une proportions plus importantes de ses revenus tirés du numérique, plus rentable.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de 1,321 million de barils au cours de la semaine du 14 mai, soit la plus forte augmentation en deux mois, selon les données de l'agence américaine de l'énergie (EIA). Ils restent néanmoins en-deçà des prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 1,623 million de barils. Dans le même temps, les stocks d'essence ont diminué de 1,963 million de barils, soit la plus forte baisse depuis la semaine du 5 mars, en relation avec la cyber-attaque de Colonial Pipeline, alors que le consensus prévoyait une baisse de 0,886 million.

Le compte-rendu de la dernière réunion de Réserve Fédérale est attendu à 20h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LOWE'S

Lowe's a publié au premier trimestre 2021 un bénéfice de 3,21 dollars par action, contre 1,76 dollar un an plus tôt, alors que le consensus de FactSet attendait 2,61 dollars. Le ventes de l'enseigne de bricolage ont atteint 24,4 milliards de dollars, en hausse de 24,1%, alors que le marché visait 23,81 milliards. En comparables, les ventes ont progressé de 25,9%, pour un consensus de 20,7%. L'enseigne de bricolage a également déclaré que ses ventes pour 2021 dépasseraient l'objectif initial de 86 milliards de dollars.

TAKE TWO

L'éditeur de jeux vidéo Take Two a dévoilé des profits plus élevés que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin mars, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a dégagé un bénéfice net en hausse de 78% à 218,8 millions de dollars représentant 1,88 dollar par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,40 dollar, à comparer aux attentes du marché de 66 cents. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 10% à 839,4 millions de dollars dollars. En données ajustées, il s'est élevé à 784,53 millions de dollars (+8%), supérieur au consensus s'élevant à 663,8 millions de dollars.

TARGET

Target a publié au premier trimestre 2021 un bénéfice net de 2,097 milliards de dollars, soit 4,17 dollars par action, contre 284 millions de dollars, ou 56 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice ajusté ressort à 3,69 dollars par action, plus de 6 fois supérieur à celui de l'an dernier, alors que le consensus FactSet visait 2,21 dollars. Les ventes du distributeur de produits à prix bas sont ressorties à 23,88 milliards de dollars, en hausse de 23%, alors que les analystes attendaient 21,75 milliards. Les ventes en comparable ont augmenté de 22,9%, pour un consensus de +11,9%.

WELLS FARGO

UBS a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et relevé son objectif de cours de 40 dollars à 47 dollars sur Wells Fargo. Le bureau d'études souligne que l'action Wells Fargo a augmenté de 59% depuis le début de l'année. En conséquence, elle affiche un PER 2022 de 13,9, affichant une légère prime par rapport aux autres banques suivies par l'analyste. De plus, bien qu'il existe une importante marge de manœuvre pour que la rentabilité augmente par rapport aux niveaux actuels, il prévoit toujours qu'elle restera inférieure à celle de ses pairs au-delà de 2022.