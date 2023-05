Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les Bourses américaines dans le rouge après le recul de la croissance chinoise

(AOF) - Les bourses américaines sont dans le rouge à mi-séance après des chiffres décevants en provenance de Chine, sur fond d’inquiétudes sur l’accord concernant le relèvement du plafond de la dette. Dévoilé ce matin, l'indice chinois des directeurs d'achat (PMI) Composite, a reculé à 52,9 en mai après être ressorti à 54,4 en avril. Coté valeurs, HP Inc est pénalisée en raison de revenus trimestriels décevants liés à la morosité du marché des PC. Les taux longs perdent 4 points de base à 3,64%. Vers 17h40, le Dow Jones perd 0,76% à 32 793.,5 points et le Nasdaq 0,94% à 12 895,24 points.

HP Inc recule de 4,36% à 29,58 dollars, mais limite ses pertes par rapport à l'ouverture. La société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes est pénalisée en raison de revenus trimestriels décevants liés à la morosité du marché des PC, dont il est le numéro deux mondial derrière le chinois, Lenovo. HP Inc se veut pourtant plus optimiste sur les prochains trimestres pour les ordinateurs personnels. Elle s'attend à ce que ses stocks et ceux des canaux de distribution se normalisent au troisième trimestre.

Les chiffres économiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 10,103 millions d'ouvertures de postes en mars, le consensus étant de 9,775 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,745 millions.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 40,4 en avril, contre un consensus de 47,0. L'indice avait atteint 48,6 en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capri

Au quatrième trimestre fiscal 2023, les revenus totaux de Capri s'élèvent à 1,33 milliard de dollars en diminution de 10,5 % par rapport à l'année dernière. Sur cette période, le groupe de luxe américain a signalé une perte d'exploitation de 40 millions de dollars et une marge d'exploitation de 3%, contre un bénéfice d'exploitation de 119 millions de dollars et une marge d'exploitation de 8% l'année précédente. Sur ce trimestre, sa perte.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise a présenté des revenus décevants. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 418 millions de dollars, soit 32 cents par action, contre un bénéfice net de 250 millions de dollars ou 19 cent par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 52 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus.

HP Inc

HP Inc est attendu en forte baisse à Wall Street en raison de revenus décevants. Au deuxième trimestre, clos fin avril, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a vu son bénéfice net augmenter de 7% à 1,1 milliard de dollars, soit 1,07 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 80 cents par action, dépassant de 4 cent le consensus. Son chiffre d'affaires a chuté de 21,7% à 12,9 milliards de dollars, ressortant sous la prévision de marché de 13 milliards de dollars.