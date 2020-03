Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les Bourses américaines anticipent de nouvelles mesures de relance

(AOF) - Les marchés américains poursuivent leur hausse au lendemain de la validation du plan de relance de 2 000 milliards de dollars par le Sénat des Etats-Unis. A cela s'ajoute une explosion des inscriptions hebdomadaires au chômage à un record de 3,283 millions de personnes, laissant entrevoir de nouvelles mesures de relance suite à une vague de licenciements sans précédent. De son côté, le G20 indique qu'il fera tout ce qui sera nécessaire pour surmonter la pandémie. Vers 17h30, l'indice Dow Jones bondit de 5,05% à 22 270,46 points et le Nasdaq progresse de 3,87% à 7 670,26 points.

Ford progresse de 1,30 % à 5,46 dollars sur la place New York. Comme l'ensemble du marché, le constructeur automobile américain est porté par le vote au Sénat d'un vaste plan de relance de 2 000 milliards de dollars, qui devrait soutenir la consommation. Pour autant, la valeur accuse toujours une chute de 25 % sur un mois, dans le sillage de la crise du Covid-19, qui impacte de plein fouet le secteur automobile. Déjà en position de faiblesse par rapport à ses concurrents, et lancé dans une vaste transformation, le groupe de Dearborn s'en serait bien passé.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, sont en forte hausse à 3,283 millions contre 282 000 (réajustés de 281 000) la semaine passée. Le consensus Reuters faisait état d'une large fourchette de prévisions. Celles-ci allaient, en effet de 250 000 à 4 millions d'inscriptions.

Le PIB américain définitif du quatrième trimestre 2019 a été confirmé à 2,1%. Il ressort ainsi stable par rapport au trimestre précédent.

La balance commerciale des biens au mois de février 2020, publiée par le bureau d'analyses économiques, ressort à -59,89 milliards de dollars contre -65,90 milliards de dollars en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EXPEDIA

La séance s'annonce sous de mauvais auspices pour Expedia, qui recule de 5 % en pré-ouverture des marchés actions américains vers 13H40, dans le sillage d'une note défavorable d'analyste. Selon une source marché, Goldman Sachs a dégradé son opinion Neutre à Vendre sur le groupe américain d'agences de voyage en ligne.

FORD

S&P a abaissé mercredi soir de BBB- à BB+ la note de crédit de Ford, en raison de sa position face à ses compétiteurs et de l'impact négatif de la crise du Covid-19 sur le marché automobile. La dette du constructeur automobile américain fait donc désormais partie de la catégorie " junk ". S&P a assorti cette notation d'une perspective négative.

MICRON TECHNOLOGY

Micron Technology s'est dit optimiste quant à la forte demande pour ses services de centre de données et d'ordinateurs portables faisant suite au passage au télétravail de millions de personnes dans le monde. La société a ainsi publié une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020 supérieure aux attentes.

MYLAN / PFIZER

Mylan et Pfizer ont annoncé, ce jeudi, que la fusion entre le laboratoire pharmaceutique Mylan et Upjohn (division de médicaments génériques de Pfizer), annoncée en juillet 2019, ne sera finalisée qu'au second semestre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

WENDY'S

Wendy's a retiré sa guidance 2020 compte tenu de la crise du Covid-19. Fin février, la chaîne américaine de restauration rapide avait dit viser un bénéfice par action ajusté compris entre 60 et 62 cents, à comparer avec un consensus de 65 cents. Pour faire face à cette crise sanitaire, le groupe a annoncé que les rachats d'actions étaient suspendus et que le plan d'investissement et les dépenses générales étaient sous revue. De plus, Wendy's a tiré une ligne de crédit de 120 millions de dollars, portant ainsi le total de ses liquidités à plus de 340 millions de dollars.