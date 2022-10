Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les acheteurs remportent l'épreuve de force

(AOF) - Les marchés américains ont finalement opté pour le chemin de la hausse. Le rendement du 10 ans américain reste pourtant élevé à environ 4,16% alors que les statistiques du jour son mitigés. Ce qui n’empêche pour autant pas les valeurs technologiques d’être bien orientées à la faveur d’une bonne publication d’IBM. Celle de Tesla est en revanche sanctionnée du fait de revenus inférieurs aux attentes. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,81% à 30 670 points tandis que le Nasdaq Composite s’adjuge 1,12 % à 10 800 points.

Tesla accuse un recul de 4,26% à 212,58 dollars, après la publication de ses résultats pour le troisième trimestre 2022 marqués par des ventes décevantes. Le bénéfice par action ajusté part du groupe est en progression au troisième trimestre 2022 sur un an: 1,05 dollar contre 0,62 dollar. Le consensus tablait sur 1,01 dollar. Son Ebitda ajusté est en hausse de 55% à 4,96 milliards de dollars contre 3,20 milliards de dollars il y a un an à la même période. Ses ventes à 21,45 milliards de dollars (+56%) contre 22,09 milliards attendus ont on revanche déçu les analystes.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements anciens se sont élevées à 4,71 millions en septembre en rythme annuel contre 4,78 millions en août en rythme annuel, chiffre révisé de 4,76 millions. Le consensus s'élevait à 4,7 millions.

L’indice des indicateurs avancés a reculé de 0,4% en septembre, alors qu’il était attendu en repli de 0,3%. Il était stable en août, après avoir été annoncé en baisse de 0,3%.

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 8,7 en octobre, à comparer avec un consensus de – 5 et -9,9 en septembre.

214 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis après 226 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 228 000. Le consensus s’élevait à 230 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Airlines

Au troisième trimestre 2022, American Airlines a publié un bénéfice net de 478 millions de dollars hors éléments spéciaux, soit 69 cents par action diluée, contre 56 cents attendus selon Refinitiv. En comparaison, au troisième trimestre 2021, elle avait affiché un bénéfice net de 169 millions de dollars, soit 0,25 dollar par action diluée. En excluant les éléments spéciaux nets, la compagnie avait accusé une perte nette de 641 millions de dollars, soit une perte de 99 cents dollar par action.

AT&T

AT&T, l'opérateur télécoms américain dont l'action prenait 2,8% en avant-Bourse, a publié des profits trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Au titre du troisième trimestre fiscal, le chiffre d'affaires ressort à 30 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 68 cents. Le consensus était de 61 cents de bénéfice ajusté par titre et 29,8 milliards de dollars de revenus.

IBM

IBM a dévoilé des revenus meilleurs que prévu et est légèrement plus optimiste sur ses perspectives. Au troisième trimestre, le géant informatique a essuyé une perte nette de 3,2 milliards de dollars, soit 3,54 dollars par action contre un bénéfice de respectivement 1,13 milliard de dollars et 1,25 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,81 dollars, en ligne avec attentes.

Tesla

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a publié un BPA ajusté part du groupe en progression au troisième trimestre 2022 : 1,05 dollar contre 0,62 dollar. Le consensus tablait sur 1,01 dollar. Son Ebitda ajusté est en hausse de 55% à 4,96 milliards de dollars contre 3,20 milliards de dollars il y a un an à la même période. Ses ventes à 21,45 milliards de dollars contre 22,09 milliards attendus ont déçu les analystes. Elles sont toutefois en nette hausse par rapport au troisième trimestre 2021 où elles avaient plafonné, Covid-19 oblige, à 13,75 milliards.