Analyse mi-séance AOF Wall Street - Légère reprise avant la décision de la Banque centrale américaine

(AOF) - Les marchés américains confirment leur rebond à l’approche de la décision de politique monétaire de la Fed. Sous pression ces derniers jours, ils ont intégré dans les cours une hausse de 75 points de base, voire même de 100 points de base. Les éventuels commentaires de Jerome Powell sur la trajectoire des taux seront à surveiller. Le marché des taux longs se détend légèrement. Au chapitre des valeurs, Coty et General Mills ont réservé de bonnes surprises, contribuant à la hausse. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,42% à 30 834,81 points et le Nasdaq Composite, 0,34% à 11 463,54 points.

General Mills bondit de plus de 7% à 80,8 dollars, soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et la révision à la hausse de ses prévisions annuelles. Le groupe agroalimentaire américain, propriétaire des marques Cheerios, Betty Crocker et Häagen-Dazs, est parvenu à répercuter la hausse des coûts logistiques et la flambée des matières premières sur ses prix de vente. Le groupe recueille également les fruits de sa stratégie de concentration sur ses marques les plus rentables.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements anciens se sont élevées à 4,8 millions en août en rythme annuel aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 4,7 millions. Elles s'étaient élevées à 4,82 millions en juillet, chiffre révisé de 4,81 millions.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut avaient augmenté de 1,1 million de barils à 430,8 millions, la semaine dernière. Les spécialistes prévoyaient en moyenne une hausse de 2,2 millions de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 1,6 million de barils, tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 1,2 million de barils. Le consensus anticipait respectivement une baisse de 430 000 barils et une hausse de 420 000 barils.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

JPMorgan observe des plans plus agressifs de délocalisation de la production d'Apple et prévoit qu'environ 25 % de ses produits seront fabriqués en dehors de la Chine d'ici 2025 contre moins de 5 % aujourd'hui. Pour l'iPhone, l'Inde semble être le lieu de prédilection pour diversifier la chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine. Selon l'analyste, Apple va probablement transférer environ 5% de la production de l'iPhone 14 en Inde à partir de fin 2022 et atteindre 25% en 2025.

Coty

Coty, groupe de cosmétiques et parfumerie, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour le premier trimestre 2023, ses produits de beauté rencontrant une forte demande. La croissance interne est attendue entre 8% et 9% contre de 6% à 8% auparavant. Les Américains se tournent vers les cosmétiques et les parfums pour combattre le blues de l'inflation, une tendance appelée "l'effet rouge à lèvres" qui pourrait maintenir le rebond post-pandémie du marché de la beauté.

General Mills

General Mills a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Le groupe agroalimentaire américain, propriétaire des marques Cheerios, Betty Crocker et Häagen-Dazs a réalisé un bénéfice net au titre de son premier trimestre clos le 28 août de 820 millions de dollars, en hausse de 31%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,11 dollar contre un consensus de 1 dollar. Les ventes ont grimpé de 3,9% à 4,72 milliards conformément aux attentes de Wall Street.

Northrop Grumman

Le groupe de défense et d'aéronautique Northrop Grumman progresse de 1,34% dans les échanges d'avant-bourse à Wall Street après le discours du président russe Vladimir Poutine indiquant qu'une mobilisation partielle limitée aux réservistes entrait en vigueur dès ce jour. Même effet dopant sur les cours de Raytheon Technologies et de Lockheed Martin. Ceux-ci gagnent respectivement 1,01% et 1,78% dans les échanges d'avant-bourse.