Analyse mi-séance AOF Wall Street - Léger rebond sur la place de New York

(AOF) - Wall Street s’offre un léger rebond ce vendredi. Le contexte reste marqué par la guerre en Ukraine et l’absence d’avancées concrètes dans les négociations. Ce midi, le Kremlin a d’ailleurs averti que l’attaque menée par l’armée ukrainienne sur un dépôt de pétrole russe va peser sur les pourparlers. Côté statistiques, les créations d’emplois et l’ISM manufacturier sont ressorties sous les attentes. Vers 17h20, le Dow Jones grappille 0,14% à 34 726,5 points et le Nasdaq Composite avance de 0,26% à 14 256,51 points.

Le distributeur de jeux vidéo GameStop (+2,68% à 171,05 dollars) a déclaré qu'il prévoyait de demander aux actionnaires d'approuver une division des actions sous la forme d'un dividende versé en actions, selon un document déposé auprès de la SEC. Il leur demandera, lors de sa prochaine assemblée annuelle, d'approuver une proposition visant à faire passer le nombre d'actions de catégorie A de 300 millions à 1 milliard.

Les chiffres économiques du jour

L'économie américaine a créé 431 000 emplois non agricoles en mars 2022. Le consensus Reuters tablait sur 490 000 après 750 000 en février 2022 (chiffre révisé de 678 000). Le taux de chômage est ressorti à 3,6%, contre 3,7% attendu et 3,8% en février 2022.

Aux Etats-Unis, l'indice I SM manufacturier de mars 2022 est ressorti à 57,1, après 58,6 en février 2022. Le consensus Briefing.com tablait sur 58,3 pour mars 2022.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction ont progressé de 0,5% en février 2022, après +1,6% en janvier 2022 (chiffre révisé de +1,3%). Le consensus Briefing.com attendait +1% pour février 2022.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier de S&P Global est finalement ressorti à 58,8 en mars 2022, contre 58,5 lors de l’estimation préliminaire, et après 57,3 en février 2022. « La croissance de l'industrie manufacturière américaine s'est accélérée en mars, la forte demande et l'amélioration des perspectives ayant contré les vents contraires de la flambée des coûts et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine », a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist chez S&P Global.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo GameStop a déclaré qu'elle prévoyait de demander aux actionnaires d'approuver une division des actions sous la forme d'un dividende versé en actions, selon un document déposé auprès de la SEC. Il leur demandera, lors de sa prochaine assemblée annuelle, d'approuver une proposition visant à faire passer le nombre d'actions de catégorie A de 300 millions à 1 milliard.

Macy's

Macy's a annoncé hier qu'il ouvrirait en 2024 un centre de traitement des commandes à China Grove, en Caroline du Nord, qui emploiera 2 800 personnes. L'installation, qui s'étendra sur 1,4 million de pieds carrés et coûtera 584 millions de dollars, représentera 30% de la capacité de la chaîne d'approvisionnement numérique de la célèbre enseigne de grands magasins.

Raytheon

Bonne nouvelle pour Raytheon. Le groupe américain de défense a remporté un contrat d'un montant de 651 millions de dollars auprès de la marine américaine pour la fourniture de radars SPY-6. En incluant toutes les options, le montant total du contrat pourrait atteindre 3,2 milliards de dollars.

Stellantis

À l'issue de négociations exclusives entamées le 17 décembre dernier, Stellantis a conclu de nouveaux accords-cadres avec BNP Paribas Personal Finance (" BNPP PF "), Crédit Agricole Consumer Finance (" CACF ") et Santander Consumer Finance (" SCF ") visant à réorganiser la configuration actuelle des activités de financement de Stellantis en Europe.