Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le variant Delta alimente l'aversion au risque

(AOF) - Les marchés américains évoluent dans le rouge, mais ils ont tendance à se stabiliser. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact économique de l'inarrêtable propagation du variant Delta. Chaque journée qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles. Tokyo a ainsi annoncé que les jeux Olympiques auront lieu sans spectateurs en raison de l'état d'urgence sanitaire. Dans ce contexte, le rendement du 10 ans américains continue de s'affaiblir : -1,8 point de base à 1,3%. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,96% à 34 351 points et le Nasdaq Composite, 1,28% à 14 477 points.

Alphabet (-1,14% à 2 572 dollars) performe en ligne avec les marchés américains; même si sa filiale Google fait l'objet d'une offensive en règle de la justice américaine. Les procureurs généraux de 36 Etats américains ont intenté mercredi une action en justice, affirmant que la boutique d'applications Android de la société avait violé les lois antitrust. Ils rappellent que la firme Internet avait promis de laisser ouvert l'écosystème quand elle a racheté le système d'exploitation mobile Android en 2005, mais qu'il n'a pas tenu sa promesse.

Les chiffres économiques du jour

373 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 3 juillet, contre un consensus Reuters de 350 000 et 371 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 364 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BOEING

Mauvaise nouvelle pour Boeing. La compagnie aérienne Pobeda, filiale d'Aeroflot, aurait annulé une commande de 20 avions 737 MAX, selon les informations rapportées par le média russe RBC. Le géant aéronautique américain n'a pas encore réagi. En préouverture de Wall Street, le titre de l'avionneur recule de 2,5%. La séance boursière promet néanmoins d'être agitée pour l'ensemble des valeurs cycliques, en raison des inquiétudes concernant la forte propagation du variant Delta du Covid-19.

DIDI

Le bout du tunnel ne sera pas encore pour aujourd'hui pour Didi. Le titre de l'Uber chinois chute encore de plus de 5% jeudi en préouverture des marchés actions américains, tout comme ceux d'autres géant chinois, tels que Alibaba ou Baidu. Les investisseurs s'inquiètent de la volonté de Pékin de renforcer la surveillance des sociétés technologiques chinoises cotées à l'étranger.

GOOGLE

Les procureurs généraux de 36 Etats américains ont intenté mercredi une action en justice contre Alphabet et plusieurs filiales, affirmant que la boutique d'applications Android de la société a violé les lois antitrust. Ils rappellent que la firme Internet avait promis de laisser ouvert l'écosystème quand elle a racheté le système d'exploitation mobile Android en 2005, mais qu'il n'a pas tenu sa promesse. Au contraire, Alphabet a pris des mesures pour fermer l'écosystème à la concurrence et s'insérer comme intermédiaire entre les développeurs d'applications et les consommateurs.

STELLANTIS

En amont de la présentation de sa stratégie dans l'électrification, Stellantis est venu apporter de bonnes nouvelles aux investisseurs. Le groupe né de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler indique que sa marge opérationnelle courante devrait dépasser la fourchette de 5,5 % à 7,5 % lors du premier semestre 2021, une fourchette d'objectifs qu'il s'était donnée pour l'ensemble de l'année auparavant. Le constructeur explique que cette solide performance est portée par des prix et un mix produits favorables, ainsi que des mesures de contrôle de coûts.