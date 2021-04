Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le S&P 500 vole vers un 19ème record depuis le début de l'année

Conagra Brands a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe agroalimentaire américain, propriétaire notamment des marques Birds Eye, Healthy Choice, Slim Jim et Reddi-wip, a réalisé un bénéfice net pour le trimestre clos fin février de 281,4 millions de dollars, en hausse de 38%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 59 cents. Les analystes tablaient sur 58 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,5% à 2,77 milliards, au dessus du consensus qui le donnait à 2,72 milliards. Le groupe a bénéficié de la hausse des repas à domicile liée à la pandémie.

Canopy Growth a signé un accord en vue de racheter le producteur canadien de cannabis Supreme Cannabis pour 435 millions de dollars canadiens, soit 345,6 millions de dollars. Les actionnaires de Supreme vont recevoir 0,01165872 action Canopy et 0,0001 dollar canadien en cash. Ce prix induit une prime de 66% sur le cours de clôture de Supreme à Toronto hier.

Poursuivi par Epic Games, propriétaire du très populaire jeu, Fortnite, Apple soutiendra lors du procès que la commission de 30 % qu'elle facture à la plupart des développeurs n'est pas anticoncurrentielle, car il s'agit d'une commission habituelle sur les autres plateformes mobiles et en ligne, indique Bloomberg. La société affirmera en outre que le fait de prendre une part des revenus est justifié par les milliards de dollars qu'elle a investis dans le développement de l'infrastructure propriétaire qui sous-tend son App Store.

Les Etats-Unis ont comptabilisé 744 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au cours de la semaine dernière. C'est bien plus que les 680 000 attendus, mais aussi supérieur à la semaine précédente (728 000). C'est la seconde hausse consécutive, après une période de net repli.

(AOF) - Les indices américains sont majoritairement orientés à la hausse ce jeudi, notamment le S&P 500, en route pour un 19ème record depuis le début de l'année. Après le compte-rendu rassurant de la Fed hier soir, les investisseurs attendent avec impatience le discours de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, plus tard lors d'une conférence virtuelle organisée par le FMI. Il devrait y parler de la santé de l'économie mondiale. Malgré les mauvais chiffres hebdomadaires du chômage, le S&P 500 avance de 0,29% et le Nasdaq de 0,82%. Pour sa part, le Dow Jones reste stable.

