Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le S&P 500 ne se lasse pas d'inscrire de nouveaux records

(AOF) - Les marchés américains inscrivent de nouveaux record. Ils sont soutenus par la perspective d'un nouveau plan de relance et l'annonce d'une baisse inattendue du taux de chômage en janvier. Si le nombre de créations de postes est conforme aux attentes, les chiffres des mois précédents ont été réduits. Au chapitre des valeurs, Activision Blizzard domine le S&P 500 grâce à un publication de qualité. Vers 17h40, le Dow Jones gagne 0,38% à 31 176 points et le Nasdaq Composite, 0,30% à 13 819 points.

Activision Blizzard a pris la tête de l'indice S&P 500, propulsé en hausse de 10,24% à 102,17 dollars par des profits et des objectifs meilleurs que prévu. Ces derniers sont particulièrement appréciés car les investisseurs s'inquiétaient d'un effet de base défavorable, l'activité en 2020 ayant été galvanisée par les confinements liés à la pandémie. Ils craignaient que le management se montre trop prudent. Les analystes saluent également les commentaires de la direction, qui a précisé comment elle alimenterait la croissance des profits dans les prochaines années.

Les chiffres économiques du jour

L'économie américaine a créé 49 0000 postes en janvier, à comparer avec un consensus de 50 000 et 227 000 destructions en décembre, chiffre révisé de - 140 000. Les chiffres de novembre a également été révisé de +336 000 à +264 000. Le taux de chômage a reculé de 0,4 points à 6,3% alors qu'il était attendu stable. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,2% alors qu'il était anticipé à +0,3% après +0,8%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ACTIVISION BLIZZARD

Activision Blizzard a présenté des résultats et des prévisions meilleurs que prévu grâce au succès de sa franchise Call of duty. Au quatrième trimestre, clos fin décembre, le bénéfice net de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 508 millions de dollars, soit 65 cents par action, contre un bénéfice de 525 millions de dollars (68 cents par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,21 dollar, soit 4 cents de mieux que le consensus. Il a aussi dépassé de 12 cents l'objectif de la société.

CHEVRON

Chevron a formulé une offre de rachat sur la compagnie pétrolière américaine Noble Midstream. La major américaine détient déjà la majorité du capital. Elle propose 12,47 dollars par action, soit le cours de clôture de jeudi, ce qui valorise Noble à environ 1,13 milliard de dollars. Le titre Noble Midstream a bondi de près de 54% au cours des trois derniers mois.

ESTEE LAUDER

Estee Lauder a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais fait part de sa prudence en raison des restrictions sanitaires. Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 décembre s'est établi à 873 millions de dollars, ou 2,37 dollars par action, contre 557 millions, ou 1,52 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,55 dollars. Le consensus le donnait à 1,69 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 4,85 milliards. Les analystes visaient 4,49 milliards.

FORD

Ford a dévoilé jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre trimestre 2020. Le constructeur automobile américain a accusé une perte nette de 2,8 milliards de dollars sur la période, ou -70 cents par action, à comparer avec une perte nette de 1,7 milliard de dollars, ou 42 cents par action, un an plus tôt. Cette perte est liée aux restructurations en cours (notamment au Brésil) et aux lancements de nouveaux véhicules.

GILEAD

Gilead a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars, ou 1,23 dollar par action, contre 2,7 milliards, ou 2,12 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,19 dollars. Le consensus le donnait à 2,04 dollars. Le chiffre d'affaires est ressorti à 7,4 milliards, en hausse par rapport aux 5,9 milliards générés un an plus tôt. Wall Street visait 7,1 milliards.

GOPRO

GoPro devrait nettement reculer à Wall Street car ses revenus n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le spécialiste des caméras d'actions a généré au quatrième trimestre un bénéfice net de 44 millions de dollars, soit 28 cents par action contre 95,8 millions de dollars ou 65 cents, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, il est ressorti à 39 cents, soit 1 cents de mieux que le consensus FactSet.

T-MOBILE

T-Mobile a publié un bénéfice net au quatrième trimestre 2020 de 750 millions de dollars, soit 60 cents par action, quasi-stable par rapport à l'an passé à la même époque (bénéfice de 751 millions de dollars, soit 87 cents par action). Le consensus FactSet anticipait un BPA de 51 cents. Le chiffre d'affaires a lui bondi de 71% à 20,34 milliards de dollars, alors que le consensus était de 19,9 milliards. Il a notamment était porté le gain de 1,7 million d'abonnés au dernier trimestre. Au total, l'opérateur américain a gagné 5,6 millions d'abonnés en 2020, au plus record depuis quatre ans.

REGENERON

Regeneron a annoncé que son cocktail pour soigner le Covid-19 lui avait rapporté 145,5 millions de dollars au quatrième trimestre. Par ailleurs, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 1,15 milliard de dollars, ou 10,24 dollars par action, contre 792 millions, ou 6,93 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 9,53 dollars. Wall Street tablait sur 8,38 dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 30% à 2,42 milliards, conformément au consensus.

SNAP

Le titre du service de messagerie Snapchat est attendu en très forte baisse à Wall Street du fait de perspectives incertaines liées aux modifications apportées par Apple aux règles de collecte des données de son système d'exploitation. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 113 millions de dollars, soit - 8 cents par action, à comparer avec une perte nette de 240,7 millions de dollars, représentant - 17 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est positif à hauteur de 9 cents, contre 7 cents pour le consensus Bloomberg.