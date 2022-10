Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le rebond se prolonge de belle manière

(AOF) - Wall Street prolonge son rebond de début de trimestre, soutenu notamment par le repli des taux longs. Le rendement du 10 ans perd 2 points de base à 3,62%. « Après avoir chuté de plus de 9% en septembre (…), nous pensons que le S&P 500 semblait survendu. En outre, une partie de la pression vendeuse de la semaine dernière a pu être provoquée par le rééquilibrage des portefeuilles de fin de trimestre, qui est maintenant terminé », explique UBS. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 2,52% à 30 232 points et le Nasdaq Composite, 3,37% à 11 180 points.

Le titre de Poshmark Inc., marketplace de commerce électronique vendant des articles neufs et d'occasion, progresse de 13,26% à 17,64 dollars après l'annonce de son rachat par Naver Corp, la plateforme en ligne sud-coréenne. Les deux sociétés ont annoncé ce jour qu'elles avaient conclu un accord définitif en vertu duquel Naver acquerra toutes les actions émises et en circulation de Poshmark pour 17,90 dollars en cash, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les commandes à l'industrie sont restées stables en août après un repli de 1% en juillet. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

JPMorgan a relevé sa recommandation sur le titre de Gilead de Neutre à Surpondérer avec un objectif de cours rehaussé de 72 à 80 dollars. La forte visibilité sur la franchise VIH de la société Gilead alliée à l'émergence d'une franchise oncologique, mal prise en compte dans la valorisation de l'action, expliquent cette nouvelle recommandation.

Poshmark

