Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le rebond se confirme avant la Fed demain

(AOF) - Les marchés américains progressent légèrement, mais prennent de l'altitude. Les valeurs technologiques sont en pointe. Les investisseurs ont apprécié l'annonce d'une progression plus modérée que prévu du coût de l'emploi au quatrième trimestre. Les autres indicateurs du jour, dont la confiance des ménages, signalent un ralentissement de l'économie américaine. Les nombreux résultats d'entreprises sont contrastés. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,32% à 33 823 points et le Nasdaq Composite, 1,04% à 11 512 points. Demain soir, place à la Fed...

General Motors vrombit de 8% à 39,15 dollars à la faveur de profits plus élevés que prévu au quatrième trimestre. Le constructeur automobile a dévoilé un bénéfice net, part du groupe, de 2 milliards de dollars et un Ebit ajusté de 3,8 milliards de dollars, en progression de respectivement 14,8% et de 33,8%. GM affiche une marge opérationnelle ajustée de 8,8% contre 8,5%, un an plus tôt. Le bénéfice ajusté de 2,12 dollars par action dépasse le consensus des analystes, qui était de 1,67 dollar par action. Le chiffre d'affaires a pour sa part bondi de 28,4% à 43,1 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 107,1 en janvier, à comparer avec un consensus de 109 et après 109 en décembre, chiffre révisé de 108,3.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 44,3 en janvier alors qu'il était attendu à 45 après 45,1 en décembre, chiffre révisé de 44,9.

L'indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller dans les 20 plus importantes agglomérations américaines a progressé de 6,8% en novembre en rythme annuel, en ligne avec les attentes. Il avait progressé de 8,7% en octobre, chiffre révisé de 8,6%.

L'indice du coût de l'emploi a augmenté de 1% au quatrième trimestre aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de +1,1% et une progression de 1,2% au troisème trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Exxon Mobil

Le groupe pétrolier américain ExxonMobil a dégagé un profit record de 55,7 milliards de dollars en 2022 contre 23 milliards de dollars en 2021. Il profite du bond du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande et au tarissement de l'offre russe. Il a dégagé un bénéfice de 12,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, soit 3,09 dollars par action. Les résultats du quatrième trimestre comprennent des éléments identifiés défavorables de 1,3 milliard de dollars associés à des taxes européennes supplémentaires sur le secteur de l'énergie et à des dépréciations d'actifs.

General Motors

General Motors a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 43,1 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2022, un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2,0 milliards de dollars et un Ebit ajusté de 3,8 milliards de dollars. Le titre est attendu en hausse en pré-marché, du fait notamment que le bénéfice ajusté de 2,12 dollars par action pour le quatrième trimestre dépasse le consensus des analystes, qui était de 1,67 dollar par action.

McDonald's

McDonald's a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 16% à 1,9 milliard de dollars, soir 2,59 dollars par action. Le consensus s'élevait à 2,45 dollars. Les revenus ont reculé de 1% à 5,93 milliards de dollars alors que le marché visait 5,72 milliards de dollars. Les ventes en comparables ont cependant augmenté de 12,6%, dont de 10,3% aux Etats-Unis.

Pfizer

Pfizer annonce une performance solide pour le quatrième trimestre, avec 24,3 milliards de dollars de revenus, en croissance de 13%. Le titre du laboratoire pharmaceutique américain est cependant attendu en baisse de plus de 2% en pré-marché, le groupe n'anticipe pour 2023 qu'un bénéfice par action ajusté dilué de 3,25 à 3,45 dollar contre 6,58 dollars (+62%) pour l'exercice écoulé, du fait notamment de la baisse prévue de la demande des produits anti-Covid, Paxlovid et Comirnaty.

Whirlpool

Whirlpool a publié un bénéfice supérieur aux attentes pour le compte du quatrième trimestre clos le 20 décembre 2022, à la faveur d'économies et de la baisse des prix des matières premières. Le fabricant américain d'appareils électroménagers a annoncé un bénéfice trimestriel de 3,89 dollars par action, dépassant l'estimation du consensus de 3,43 dollars par action. Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 6,14 dollars par action enregistré il y a un an.