Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le rally baissier se poursuit

Foot Locker a réalisé un bénéfice de 133 millions de dollars au premier trimestre 2022, soit 1,37 dollars par action, contre 202 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 1,6 dollar par action, dépassant ainsi le consensus FactSet qui s'élevait à 1,54 dollar. Les ventes du détaillant d'articles de sport ont progressé de 1% à 2,175 milliards de dollars, mais est ressorti sous les attentes du marché (2,2 milliards). En comparable, les ventes ont reculé de 1,9%, pour un consensus de -4,1%.

Après des années de retard, la capsule spatiale Starliner, conçue et fabriquée par Boeing, a enfin été lancée, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers la Station spatiale internationale (ISS). Si 2 des 12 propulseurs n’ont pas fonctionné, cela ne devrait pas affecter la mission. En préouverture de Wall Street, Boeing gagne plus de 1%.

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a présenté des comptes et des perspectives décevants, pénalisé par des contraintes d'approvisionnement. Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe a enregistré une progression de 15% de son bénéfice net à 1,54 milliard de dollars, soit 1,74 dollar par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,85 dollar contre un consensus Bloomberg 1,91 dollar.

Applied Materials se replie de 1,88% à 108,66 dollars; l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs ayant présenté des comptes et des perspectives décevants. Dans ce secteur où la demande excède déjà l'offre, pas de problème d'inflation des coûts, mais une chaîne d'approvisionnement perturbé par les confinements en Chine. Ce problème a coûté 350 millions de dollars de revenus au groupe technologique américain et il continuera d'affaiblir ses comptes sur le trimestre en cours.

(AOF) - En hausse à l'ouverture, les marchés actions américains ont basculé dans le rouge avant la mi-séance. Le soutien apporté par Pékin à l'économie chinoise ne suffit pas à rassurer. Les sources de stress sont nombreuses : les données économiques sont ressorties décevantes cette semaine, la Fed a confirmé sa tonalité restrictive et les résultats des grands distributeurs américains commencent sérieusement à être pénalisés par l'inflation. Dans ce cadre, le S&P va signer sa septième semaine consécutive de baisse, une première depuis 2001. Le Dow Jones cède 0,7% à 31 021 points et le Nasdaq, 0,8%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.