Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le marché américain perd de sa superbe

(AOF) - En hausse à l’ouverture, les indices américains évoluent désormais en ordre dispersé. Les prix à la consommation ont ralenti plus que prévu et sa version core est ressortie en ligne avec les attentes. Cette dernière reste cependant élevée à 5,6% en mars après 5,5% en février. Sous pression à la suite de la publication de ces chiffres, le rendement du 10 ans américain limite ses pertes. Il perd près de 2 points de base à 3,41%. Cette évolution pèse sur les valeurs technologiques. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,11% à 33 721 points tandis que le Nasdaq Composite perd 0,37% à 11 988 points.

Groupe pétrolier, ConocoPhillips gagne 1,45% à 108,30 dollars après avoir présenté lors de sa réunion ce mardi les détails de son plan opérationnel et financier basé sur un prix de 60 dollars par baril de WTI en milieu de cycle. Ce plan prévoit des rendements durables et une croissance des flux de trésorerie pour les décennies à venir. Ses dépenses d'investissement devraient s'élever en moyenne à environ 10 milliards de dollars par an, ce qui se traduira par un taux de croissance annuel moyen de la production de 4 à 5 %, avec un taux de réinvestissement moyen d'environ 50%.

Les chiffres économiques du jour

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en mars après une progression de 0,4% en février. Ils étaient anticipés en hausse de 0,2%. L'inflation, hors alimentation et énergie, s'est élevée à 0,4% en mars d'un mois sur l'autre et à 5,6% en rythme annuel. Elle était anticipée à respectivement 0,4% et 5,6% après 0,5% et 5,5% en février.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 0,6 million de barils la semaine dernière à 470,5 millions, les spécialistes prévoyant -0,583 million de barils après -3,74 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 0,3 millions de barils. Le consensus anticipait un repli de 0,125 million de barils. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 0,6 million de baril alors que le marché anticipait une baisse de 0,764 million de barils.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Automobile

L’EPA, l’agence fédérale américaine de protection de l’environnement, a proposé ce mercredi des normes de pollution plus strictes que jamais pour les voitures et les camions pour lutter contre la crise climatique. Selon la presse américaine, l’introduction de ces normes pourraient nécessiter que les véhicules neufs vendus aux Etats-Unis soient électriques à 67% d’ici à 2032. L'objectif fixé par le président Biden en aout 2021 était de 50% en 2030.

Conocophillips

Groupe pétrolier, ConocoPhillips a présenté les détails de son plan opérationnel et financier basé sur un prix de 60 dollars par baril de WTI en milieu de cycle. Ce plan prévoit des rendements durables et une croissance des flux de trésorerie pour les décennies à venir. Ses dépenses d'investissement devraient s'élever en moyenne à environ 10 milliards de dollars par an, ce qui se traduira par un taux de croissance annuel moyen de la production de 4 à 5 %, avec un taux de réinvestissement moyen d'environ 50 %.

Emerson/National Instruments

Emerson et National Instruments ont annoncé la conclusion d'un accord définitif aux termes duquel le premier acquerra le second pour 60 dollars par action en numéraire, soit un montant de 8,2 milliards de dollars. Le prix proposé représente une prime de 49% par rapport au cours de clôture de l'action de National Instruments au 12 janvier 2023, la veille de l'annonce publique par le spécialiste des systèmes de test et de mesure automatisés d'une revue stratégique. La cible a généré 1,66 milliard de dollars de revenus en 2022.

Procter & Gamble

Le conseil d'administration de Procter & Gamble (P&G) a décide d'accroître le dividende trimestriel de 3% à 0,9407 dollar par action payable à compter du 15 mai 2023 aux actionnaires qui seront inscrits à la clôture de la séance le 21 avril 2023. Cette augmentation du dividende marquera la 67ème année consécutive au cours de laquelle P&G a augmenté son dividende. Il s'agit aussi de la 133ème année consécutive au cours de laquelle P&G a versé un dividende depuis sa constitution en 1890.