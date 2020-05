Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le Dow Jones marque le pas

(AOF) - Les marchés actions américains reprennent leur souffle. Les investisseurs continuent de focaliser leur attention sur la réouverture des Etats, notamment la Géorgie, la Floride et le Texas. Ils guettent tout signe de reprise de l'activité, mais également l'émergence possible d'une si redoutée "deuxième vague". L'enjeu est de taille. En avril, le confinement a couté 20 millions d'emplois privés aux Etats-Unis, un record absolu. Au chapitre des valeurs, GM est soutenue par des résulats moins dégradés que prévu. Le Dow Jones perd 0,05% à 23 870 points. Le Nasdaq gagne 0,94% à 8 892 points.

Dans un contexte de crise du Covid-19, General Motors est parvenu à limiter les dégâts. Le constructeur automobile américain a en effet dévoilé des résultats supérieurs aux attentes lors du premier trimestre 2020. Cette performance, associée au redémarrage de la majorité de ses usines nord-américaines le 18 mai prochain, permet au groupe de Détroit de progresser de plus de 6 % à 22,50 dollars sur la place de New York.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires de brut ont augmenté de 4,59 millions de barils. Les économistes tablaient sur une hausse de 7,759 millions après 8,891 millions la semaine précédente.

Le secteur privé américain a détruit 20,236 millions d'emplois au mois d'avril, révèle le rapport ADP. Les économistes tablaient sur la perte de 20,05 millions d'emplois après la destruction de 149 000 postes en mars (chiffre révisé de 27 000).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ABBVIE

Près d'un an après son annonce, les autorités américaines du commerce ont donné leur feu vert au rachat d'Allergan, le fabricant du Botox, par AbbVie. Ce dernier avait mis sur la table environ 63 milliards de dollars. Le rachat d'Allergan permet au géant américain de donner un coup de lifting à son portefeuille de produits avec des traitements prometteurs dans la dermatologie et l'ophtalmologie. De plus, il s'offre le leader incontesté de l'esthétique médicale avec le célèbre Botox.

ACTIVISION BLIZZARD

Activision Blizzard a présenté des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin mars, le bénéfice net de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 505 millions de dollars, soit 58 cents par action, contre un bénéfice de 447 millions de dollars (58 cents par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 58 cents, soit 20 cents de mieux que le consensus. Il a aussi dépassé de 23 cents l'objectif de la société. Le chiffre d'affaires du studio a reculé de 2% à 1,79 milliard de dollars.

BEYOND MEAT

Beyond Meat poursuit son essor dans le sillage de celui des végétariens. Le fabricant de viandes végétales a réalisé au premier trimestre 2020 un bénéfice net de 1,8 million de dollars, ou 3 cents par action, contre une perte de 6,6 millions, ou -95 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a flambé de 141% à 97,1 millions. Les analystes tablaient sur une perte de 7 cents et sur un chiffre d'affaires de 88,8 millions.

GENERAL MOTORS

Malgré un contexte marqué par la crise du Covid-19, General Motors a levé le voile mercredi sur des résultats supérieurs aux attentes lors du premier trimestre 2020. Ainsi, le constructeur automobile américain a publié un bénéfice net de 294 millions de dollars sur la période, ou 17 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 2,16 milliards de dollars, ou 1,48 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté ressort à 62 cents, dépassant les prévisions du consensus FactSet (40 cents).

GILEAD

Gilead est en discussions avec des laboratoires pharmaceutiques du monde entier pour fabriquer son antiviral expérimental remdesivir. La biotech américaine n'a pas donné plus de détails.

MATTEL

Mattel a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en baisse de 14% à 594 millions de dollars, en dessous de la prévision des analystes de 653 millions. La perte par action est de 61 cents contre un consensus FactSet de -42 cents. Le fabricant de jouets a précisé que la chute du chiffre d'affaires devrait être plus importante au deuxième trimestre. Il ajoute s'attendre à ce que ses liquidités soient " suffisantes pour gérer efficacement les perturbations de la pandémie de Covid-19 et pour continuer à exécuter la stratégie ''.

OFFICE DEPOT

Office Depot a publié un bénéfice par action ajusté au premier trimestre 2020 de 12 cents, supérieur au consensus FactSet de 7 cents. Le chiffre d'affaires du spécialiste des fournitures de bureau est de 2,725 milliards de dollars, au dessus de l'attente des analystes de 2,680 milliards. L'entreprise a déclaré qu'elle retire ses prévisions pour l'exercice 2020 étant donné l'incertitude en courant la pandémie de Covid-19. Elle ajoute qu'elle suspend temporairement ses rachats d'actions et le paiement de son dividende.

WALT DISNEY

The Walt Disney Company a publié un bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre de son activité 2020 de 60 cents, inférieur au consensus FactSet de 91 cents. Le chiffre d'affaires s'établit à 18,01 milliards de dollars, légèrement en dessous de la prévision des analystes de 18,06 milliards. Le groupe de divertissement a précisé que les mesures prises afin de contenir la pandémie de Covid-19 ont amputé de 1,4 milliard de dollars ses profits.