Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le Dow Jones et le S&P 500 ouvrent sur de nouveaux records

(AOF) - Les indices américains évoluent dans des directions opposées à l'approche de la mi-séance, les valeurs industrielles et cycliques inscrivant de nouveaux records, contrairement aux technologiques. Les chiffres de l'inflation en juillet n'ont révélé aucune surprise pour les investisseurs, qui peuvent dès lors analyser la situation économique plus sereinement. Un haut cadre a estimé aujourd'hui que, si le "tapering" s'approche", il devrait cependant attendre encore plusieurs mois. Ainsi, alors que le Dow Jones et le S&P 500 avancent de 0,5% et 0,11% respectivement, le Nasdaq cède lui 0,41%.

Avec un bond de 7,9% à Wall Street, à 26,06 dollars par action, NortonLifeLock, autrefois connu sous le nom de Symantec, s'adjuge de loin la plus forte hausse du S&P 500. L'éditeur de logiciels anti-virus et de solutions de cybersécurité a annoncé mercredi qu'il avait trouvé un accord avec son concurrent britannique Avast dans le but de racheter l'intégralité du capital de ce dernier. Sur la base du cours de clôture de l'américain au 13 juillet, soit le dernier jour de cotation avant le début des spéculations autour de l'opération, la cible est valorisée entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Le taux d'inflation aux Etats-Unis s'est élevé au mois de juillet à 5,4% en glissement annuel, comme au mois de juin alors qu'il était attendu à 5,3%. L'inflation sous-jacente, dite "core", c'est-à-dire ajustée des éléments les plus volatils (alimentation, énergie...) est pour sa part ressortie à 4,3%, parfaitement conforme au consensus (après 4,5% en juin). Celle-ci est l'indicateur de hausse des prix le plus suivi de la part de la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AT&T

WarnerMedia, la filiale média de l'opérateur de télécommunication AT&T, serait en discussion avec Fox Corp pour lui céder son tabloïd en ligne TMZ, selon des révélations du site The Information. Une opération qui viserait à simplifier les activités de WarnerMedia. En début de semaine, AT&T avait annoncé la finalisation du rachat de Crunchyroll, une autre filiale de WarnerMedia spécialisée dans la distribution, l'édition et la diffusion en streaming de mangas et animés japonais, à Sony. L'opération de plus d'un milliard de dollars avait été annoncée en décembre dernier.

Boeing

Boeing serait en discussions avancées avec Akasa, une compagnie aérienne indienne à bas prix nouvellement créée, pour lui vendre des avions 737 Max. C'est ce qu'a rapporté Bloomberg, mercredi, sur la base de sources proches du dossier. Akasa envisage d'exploiter une flotte de 70 appareils d'ici les quatre prochaines années. Bloomberg précise que les discussions ne sont pas encore finalisées et que le deal pourrait ne pas être mené à son terme.

Canada Goose

Au premier trimestre de son exercice (avril-juin 2021), Canada Goose a réalisé une perte de 58,4 millions de dollars canadiens (CAD), soit 51 cents par action, après une perte de 48,1 millions de CAD, ou 46 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Le spécialiste de la doudoune haut de gamme fait toutefois mieux qu'attendu puisque sa perte par action ajustée s'élève à 45 cents, pour un consensus FactSet de 55 cents. Le chiffre d'affaires a quant à lui plus que doublé (+115%) à 56,3 millions de CAD, dont +80,8% dans le e-commerce. Le consensus visait 51,3 millions de CAD.

Exxon Mobil

Le producteur d'hydrocarbures Exxon Mobil a annoncé qu'il mettait en vente ses actifs dans le gaz de schiste aux Etats-Unis dans le but de l'aider à réduire sa dette. Cela inclut quelques 5 000 puits dans le bassin de Fayetteville Shale dans l'Arkansas, que le groupe avait acheté en 2010 pour environ 650 millions de dollars.

NortonLifeLock

L'éditeur de logiciels anti-virus américain, NortonLifeLock, a annoncé qu'il était sur le point de racheter son rival britannique, Avast, pour un montant de 8,1 à 8,6 milliards de dollars. Cette opération, réalisée en numéraire et en actions, permettra de débloquer "une importante création de valeur grâce à des synergies de coûts bruts annuels d'environ 280 millions de dollars, avec un potentiel de hausse supplémentaire provenant d'une nouvelle capacité de réinvestissement dans l'innovation et la croissance".

Southwest Airlines

Southwest Airlines devrait perdre de l'altitude ce mercredi à Wall Street, alors que la compagnie aérienne américaine a prévenu qu'il sera difficile pour elle d'être profitable lors du troisième trimestre 2021. La propagation du variant Delta du Covid a en effet ralenti la dynamique de réservation et conduit à une augmentation des annulations en août. Cela a conduit United Airlines à revoir à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le mois d'août. Le groupe anticipe un recul de 15 % à 20 % par rapport à août 2019, contre une fourchette précédente comprise entre -12 % et -17 %.

Wendy's

Wendy's a publié un bénéfice net de 65,7 millions de dollars au second trimestre 2021, soit 29 cents par action, contre 24,9 millions, ou 11 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 27 cents, pour un consensus FactSet de 18 cents. Le chiffre d'affaires de la chaîne de fast-foods a progressé de 22,6% à 493,3 millions de dollars, battant ainsi le consensus qui visait 462,6 millions. A périmètre comparable, cela correspond à une hausse de 17,4% (consensus à 15,8%), dont +16,1% aux Etats-Unis et +31,4% dans le monde.