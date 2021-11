Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le Dow Jones a dépassé la barre des 36 000 points

(AOF) - A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones gagne 0,12% à 35 862,82 points après avoir atteint un nouveau record absolu de 36 009,74 points malgré le repli de l'ISM manufacturier. Le Nasdaq progresse de 0,28% à 15 542,78 points après avoir décroché un nouveau sommet à 15 548,77 points. Les investisseurs sont rassurés par la capacité des multinationales américaines à supporter l'inflation persistante et les goulots d'étranglement. Au chapitre macroéconomique, les opérateurs ont, semble-t-il, intégré l'annonce mercredi par la Fed du début du "tapering", soit la réduction des rachats d'actifs.

Harley-Davidson bondit de plus de 7% à 39,1 dollars à la suite de l'annonce de l'abandon par l'Union européenne d'une taxation de 50% sur ses motos. Cette surtaxe était une riposte de Bruxelles à la hausse des droits de douane sur les exportations d'acier et d'aluminium européennes à destination des Etats-Unis. Lors d'un sommet du G20 à Rome au cours du week-end, les États-Unis et l'Union européenne ont convenu de mettre fin à ce différend remontant à l'administration Trump.

Les chiffres économiques du jour

Les dépenses de construction ont reculé de 0,5% en septembre. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,5% après +0,1% en août (chiffre révisé de croissance nulle).

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit est ressorti en octobre en version définitive à 58,4 après 60,7 en septembre.

L'indice ISM manufacturier d'octobre est ressorti à 60,8 contre un consensus de 60,5 après 61,1 en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coca-Cola

Coca-Cola a annoncé le rachat du fabricant américain de boissons énergétiques BodyArmor pour 5,6 milliards de dollars. Le géant américain du soda détenait déjà 30% du groupe. La valeur d'entreprise de BodyArmor atteindrait ainsi 8 milliards de dollars.

Harley-Davidson

Le titre Harley-Davidson pourrait profiter de l'accord commercial conclu ce week-end entre les Etats-Unis et l'Europe. Washington a abandonné la surtaxation de l'acier et de l'aluminium européen. En contrepartie, Bruxelles n'infligera pas un droit de douane de 50% sur certains produits américains, comme les motos et les spiritueux. Selon la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, aucune entreprise du pays n'aurait pu survivre à un tel taux de taxation. Or, 1,7 million d'Américains vivent de l'industrie des spiritueux et Harley-Davidson emploie 5 600 salariés aux Etats-Unis.

Moderna

Moderna retarde le dépôt d'une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence auprès de la FDA pour son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants âgés de 6 à 11 ans. La biotech américaine laisse ainsi le temps à l'organisation de terminer l'examen de la même demande pour les adolescents de 12 à 17 ans. La FDA a en effet prévenu la biotech qu'elle avait besoin de plus de temps pour examiner les données sur le risque de myocardite après la vaccination. Elle a déclaré que l'examen pourrait ne pas être terminé avant janvier 2022.

Novavax

Novavax a achevé la soumission de son candidat vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités de santé canadiennes. La biotech américaine a également présenté l'ensemble des données de son vaccin à l'Autorité européenne du médicament (EMA). Elle attend désormais à ce que l'EMA l'invite à déposer une demande d'autorisation conditionnelle. Le candidat-vaccin de Novavax utilise une protéine recombinante de la protéine Spike du SARS-CoV-2 associée à un adjuvant. En août 2021, la Commission européenne a commandé 200 millions de doses de ce vaccin "NVX-CoV2373".