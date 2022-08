Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le bon rapport sur l’emploi est une mauvaise nouvelle pour la Fed

(AOF) - Wall Street recule, la publication d’un rapport sur l’emploi bien meilleur que prévu renforçant le scénario d’une Fed agressive. Non seulement les créations d’emploi ont dépassé les attentes, mais le taux de chômage a connu une baisse inattendue. Plus inquiétant pour la Fed, les salaires ont aussi augmenté plus rapidement que prévu. Le cauchemar de toute Banque centrale luttant contre l’inflation est de voir se créer une boucle prix-salaires-prix. Dans le sillage de cette publication, le taux à 10 ans bondit de 16 points de base. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,46% à 32 575 points.

Le titre Lyft (+ 13,28% à 19,70 dollars) s'est nettement apprécié à Wall Street après que la société, grande rivale d'Uber, a publié des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. L'Ebitda ajusté s'est ainsi élevé à 79,1 millions de dollars, soit une progression de 232% par rapport à l'année précédente, et bien au-delà des 10-20 millions de dollars que la société avait annoncés précédemment. Son chiffre d'affaires de 990,7 millions de dollars est en hausse de 13% par rapport au trimestre précédent et de 30% par rapport à l'année passée.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont créé 528 000 postes en juillet contre 250 000 attendus. Les chiffres de mai et de juin ont été révisés de 384 000 et 372 000 à respectivement 386 000 et 398 000. Le taux de chômage a reculé à 3,5%, alors qu'il était attendu stable à 3,6%. Le salaire horaire moyen a augmenté de +0,5% en juillet, à comparer avec un consensus de +0,3%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon a annoncé le rachat d’iRobot, spécialiste des aspirateurs robots, pour environ 1,7 milliard de dollars, dette comprise. Le cybermarchand propose 61 dollars par action en numéraire, à comparer avec un cours de clôture de 49,99 dollars. " iRobot a toujours su faciliter la vie de ses clients grâce à des produits de nettoyage innovants pour la maison. iRobot a continué à innover à chaque génération de produits, en résolvant des problèmes difficiles pour aider les clients à retrouver un temps précieux dans leur journée " a souligné Amazon.

Beyond Meat

Le titre de Beyond Meat perdait encore du terrain dans les échanges en avant-bourse après avoir lancé un avertissement sur ses revenus annuels et annoncé la suppression de 4 % de ses effectifs. Au titre du deuxième trimestre, la firme californienne a essuyé une perte nette de 97,1 millions de dollars (contre 19,7 millions il y a un an), à 1,53 dollar par titre contre un consensus de 1,18 dollar. Le chiffre d'affaires recule de 1,6% à 147 millions de dollars. Le niveau de trésorerie, en repli, lui aussi, s'établit à 455 millions de dollars contre 548 millions de dollars.

Tesla

Selon Reuters, les actionnaires de Tesla ont voté jeudi en en faveur des recommandations du conseil d'administration sur la plupart des propositions lors de l'assemblée annuelle, y compris la réélection des administrateurs et la division en trois du nominal de l'action, mais ont rejeté les propositions axées sur l'environnement et la gouvernance. Le titre prenait 0,44% dans les échanges en avant-Bourse.

Lyft

Pour le deuxième trimestre clos au 30 juin 2022, Lyft, le rival d'Uber, a publié un bénéfice net ajusté de 46,4 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 18 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. L'action de Lyft était en hausse de 5,1% à 18,28 dollars après la clôture de Wall Street jeudi 4 août.

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery a officialisé la fusion entre HBO Max et Discovery, la firme prévoyant de lancer ce nouveau service de streaming à l'été 2023 aux Etats-Unis et un an plus tard en Europe et en Asie. Cette annonce survient alors que le groupe vient de dévoiler une perte nette de 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre. Son Ebitda ajusté ressort à 1,664 million de dollars contre 1,117 million un an plus tôt. Son chiffre d'affaires, en recul de 1 %, s'établit à 9,82 millions de dollars.