Analyse mi-séance AOF Wall Street - La tendance s’inverse, les inquiétudes sont de retour

(AOF) - Bien orientés à l’ouverture, les marchés actions américains ont désormais pris le chemin inverse. Le climat reste marqué par les inquiétudes des investisseurs concernant la croissance économique mondiale, l’accélération de l’inflation et les tours de vis monétaires des grandes banques centrales. Face à ces craintes, la progression inattendue de l’ISM manufacturier de mai est reléguée en arrière-plan. Côté valeurs, Salesforce bondit grâce à son relèvement d’objectifs. Vers 17h15, le Dow Jones cède 0,65 % à 32 775,88 points et le Nasdaq Composite, -0,40 % à 12 037,40 points.

Sur une place de New York prudente, Salesforce se distingue avec un bond de plus de 12% à 179,81 dollars par action. Les investisseurs se réjouissent car le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance a rehaussé ses objectifs annuels de profits. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 4,74 et 4,76 dollars alors que Wall Street vise 4,68 dollars. Le groupe ciblait auparavant de 4,62 à 4,64 dollars. Ses revenus sont attendus entre 31,7 et 31,8 milliards de dollars, soit une croissance de 20%. Le marché prévoit 32,06 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction ont progressé de 0,2% en avril 2022, après +0,3% en mars 2022 (chiffre révisé de +0,1%). Le consensus Briefing.com attendait +0,6% pour avril 2022.

Aux Etats-Unis, l'indice ISM manufacturier est ressorti à 56,1 en mai 2022, après 55,4 en avril 2022. Le consensus Reuters tablait sur 54,5 pour mai 2022.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier de S&P Global est finalement ressorti à 57 en mai 2022, contre 57,5 lors de l’estimation préliminaire, et après 59,2 en avril 2022.

Le livre Beige de la Fed sera publié à 20 heures.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Pour la toute première fois, Apple transfère une partie de la production d'iPad hors de Chine vers le Vietnam, après que les strictes mesures de verrouillage du Covid à Shanghai et dans ses environs ont entraîné des mois de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, a appris Nikkei Asia.

Capri Holdings

Capri Holdings, maison mère de Michael Kors et Versace, a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice par action de 1,02 dollar, contre un consensus de 82 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,49 milliard. Les analystes tablaient sur 1,41 milliard. Pour le trimestre en cours, le groupe de luxe table sur un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard et un BPA de 1,35 dollar. Le consensus vise respectivement 1,35 milliard et 1,45 dollar. Capri a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollas.

Delta Air Lines

Delta Air Lines est bien orientée en préouverture de Wall Street. La compagnie aérienne américaine anticipe désormais que son revenu du deuxième trimestre 2022 retrouvera son niveau d’avant-crise, alors qu’elle tablait jusque-là sur un chiffre d’affaires représentant entre 93 % et 97 % de son niveau du deuxième trimestre 2019. Il devrait atteindre entre 12,4 et 12,5 milliards de dollars. En revanche, les capacités devraient représenter entre 82 % et 83 % de leur niveau pré-crise, contre une précédente guidance d’environ 84 %.

Pfizer

Pfizer va céder sa participation de 32% dans Haleon. Haleon est une co-entreprise détenue par Pfizer et GSK. Le groupe britannique détient 68% de cette société spécialisée dans la santé grand public. GSK prévoit de la mettre en Bourse en juillet.

Spirit Airlines-Jetblue Airways

Il y a du nouveau sur le dossier Spirit Airlines. Le cabinet de conseil aux investisseurs ISS a recommandé mardi aux actionnaires de la compagnie aérienne à bas coûts de rejeter l'offre de fusion faite par Frontier Group Holdings. ISS préfère la contre-offre de Jetblue Airways. Pour refuser les avances de Jetblue, Spirit continue de mettre en avant le risque réglementaire attaché à ce projet.