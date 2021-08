Analyse mi-séance AOF Wall Street - La tendance baissière se confirme à New York, Home Depot plombe le Dow Jones

(AOF) - Les indices américains restent ancrés dans le rouge ce mardi, à l'approche de la mi-séance. Seront-ils capables de rééditer leur remontée inattendue d'hier soir ? Rien n'est moins sûr, tant certaines données macroéconomiques ont déçu: certes la production industrielle a augmenté plus que prévu en juillet, mais la les ventes au détail ont, elles, reculé plus fortement qu'anticipé. De plus, la situation reste chaotique en Afghanistan, et les résultats d'entreprises n'ont pas tous été appréciés. Ainsi, Home Depot plombe un Dow Jones en baisse de 0,72%, alors que le Nasdaq recule de 0,85%.

Home Depot coule au Dow Jones, en chutant de plus de 5,2% à 317,58 dollars, après la publication de ses résultats trimestriels. En plus d'un contexte déjà peu porteur pour les actions, l'enseigne de magasins de bricolages et d'équipement pour la maison souffre de ventes à périmètre comparable (référence dans le secteur) décevantes: en effet, bien qu'elles aient progressé de 4,5% au second trimestre, elles ont malgré tout largement raté le consensus FactSet, qui anticipait une croissance de 5,4%. Cela inclut une croissance de 3,4% aux Etats-Unis, alors que les analystes visait +5,1%.

Les chiffres économiques du jour

L'indice NAHB, qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, est ressorti à 75 en août 2021, décevant les attentes du consensus Briefing.com (80). En juillet, l'indice NAHB était ressorti à 80.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises ont augmenté de 0,8 % sur un mois en juin 2021, après une hausse de 0,6% en mai (chiffre révisé de +0,5%) et contre un consensus de Briefing.com de +0,8%.

La production industrielle américaine a augmenté de 0,9% au mois de juillet par rapport à juin. Elle était attendue en hausse de 0,5%, après +0,2% le mois précédent.

Les ventes au détail aux Etats-unis ont reculé de 1,1% mois de juillet par rapport à juin. Elle étaient attendues en baisse de 0,3%, après +0,7% le mois précédent. Hors automobile, elles ont diminué de 0,4%, contre une hausse attendue de 0,1% et après +1,6% en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Home Depot

Home Depot a publié un bénéfice de 4,81 milliards de dollars (+11% sur un an), soit 4,53 dollars par action, au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er août. Le consensus FactSet est ainsi dépassé, lui qui attendait 4,45 dollars par action. Les ventes de l'enseigne de magasins de bricolage et d'équipement de la maison ont progressé de 8,1% à 41,12 milliards de dollars. Là-aussi le chiffre est supérieur au consensus (40,63 milliards). En revanche, à périmètre comparable, les ventes n'ont progressé que de 4,5%, contre +5,4% attendus, dont +3,4% aux Etats-Unis (consensus à +5,1%).

Roblox

Roblox devrait ouvrir en net repli ce mardi à Wall Street, dans le sillage de ses résultats du deuxième trimestre 2021. La plate forme de création de jeux vidéo Roblox a publié une perte par action de 0,25 dollar sur la période, contre 0,40 dollar par action un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires s'est élevé à 454,1 millions de dollars, en hausse de 127% sur un an.

Tencent Music

Le géant chinois de la production musicale coté à Wall Street, Tencent Music Entertainment, a réalisé au second trimestre un bénéfice ajusté de 0,69 yuan par action (+1,5%), soit 0,10 dollar, un chiffre parfaitement conforme au consensus. Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 15,5% à 1,24 milliard de dollars, alors que les analystes espéraient 1,26 milliards. Les revenus de la musique en ligne ont bondi de 32,8% grâce à la publicité et aux abonnements de sa plateforme de streaming (+36,3%). Celle-ci compte 66,2 millions d'utilisateurs (+40,6%).

Walmart

Walmart a réalisé un bénéfice de 4,28 milliards de dollars au second trimestre 2021, soit 1,52 dollar par action, après un bénéfice de 6,48 milliards, ou 2,27 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 1,78 dollar, dépassant ainsi le consensus FactSet qui visait 1,57 dollars. Les ventes du numéro un mondial de la grande distribution ont pour leur part augmenté de 2,4% à 141,04 milliards. Le consensus attendait une quasi stagnation. Aux Etats-Unis, les ventes à périmètre comparable ont grimpé de 6%, soit deux fois plus que ce qu'anticipaient les analystes.