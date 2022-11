Analyse mi-séance AOF Wall Street - La situation chinoise pénalise les indices

Le spécialiste américain du private equity, KKR, a racheté le courtier français en assurances, April. Le prix déboursé s'élèverait à 2,4 milliards d'euros, selon Les Echos. April a communiqué de son côté sur la signature d'un partenariat stratégique avec KKR, qui est désormais son actionnaire majoritaire. La société française a généré un chiffre d'affaires de 544 millions d'euros en 2021 et affiche une dynamique de croissance à deux chiffres en 2022.

Le laboratoire pharmaceutique américain Biogen est attendu en repli de 4 % en pré-marché après que le site Science.org a rapporté qu'une femme participant à un essai clinique du lecanemab, contre la maladie d'Alzheimer, était décédée d'une hémorragie cérébrale : c’est le deuxième décès lié à ce traitement. Le journal en ligne a indiqué sur la base d’un rapport non publié que l'essai clinique était organisé par Biogen et son confrère japonais Esai.

L'agitation qui règne à Zhengzhou, le principal centre de production d'Apple en Chine, risque d'entraîner un déficit de production de près de 6 millions d'iPhone Pro cette année, selon une source proche du dossier citée par Bloomberg. Celui-ci a été le théâtre de manifestations réprimées par la police en raison de la politique anti-Covid adoptée et de problèmes de paiement de bonus. L'estimation de la production perdue pourrait évoluer, a déclaré cette personne.

