Analyse mi-séance AOF Wall Street - La semaine débute du bon pied

(AOF) - Wall Street progresse ce lundi après une semaine difficile. Les investisseurs sont rassurés par le rebond des cypto monnaies. Le bitcoin grimpe de plus de 12% à 37 857 dollars après avoir lourdement chuté depuis le début du mois. Mi-avril, il avait atteint un record de plus de 64 000 dollars. Les valeurs pétrolières profitent un peu de la hausse des cours du pétrole (+2,6% à 65,3 dollars le baril de WTI). Virgin Galactic est recherché après le succès d'un vol habité. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,7% à 34 435 points. Le Nasdaq progresse de 1,5% à 13 669 points.

Virgin Galactic bondit de 14,8% à 24,12 dollars. Samedi dernier, le groupe de Richard Branson s'est rapproché de son objectif de transporter de premiers touristes spatiaux en 2022. Le vaisseau SpaceShipTwo de l'entreprise de tourisme spatial créée par l'homme d'affaires britannique a réussi son test de vol habité en haute altitude. Un soulagement après l'échec de sa dernière tentative en décembre dernier. Après cet essai réussi, le groupe doit encore procéder à trois autres vols d'essai. Ce vol était le premier a être organisé sur la nouvelle base de la société dans le Nouveau-Mexique.

Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 au Japon.

Virgin Galactic a réalisé avec succès son troisième vol spatial et le premier et le premier lancé depuis sa base du Nouveau-Mexique. Deux pilotes étaient aux commandes de la navette VSS Unity de la compagnie de tourisme spatial créée par l'homme d'affaires britannique Richard Branson. VSS Unity a atteint Mach 3 (trois fois la vitesse du son soit, environ 3700 kilomètre par heure). Ce succès met fin à une série de retards d'essais qui a fait chuter l'action de près de 75% entre son plus haut de février et son plus bas de mai.