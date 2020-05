Analyse mi-séance AOF Wall Street - La reprise de l'activité porte les marchés actions américains

(AOF) - Wall Street évolue dans le vert mardi à l'approche de la mi-séance. Les indices sont soutenus par la poursuite du mouvement de déconfinement dans le monde et des nouvelles initiatives dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Ces éléments éclipsent les tensions sino-américaines et une confiance des consommateurs décevante en mai. Côté valeurs, Regeneron pâtit de la sortie de Sanofi de son capital. Hertz et Latam Airlines se sont placées sous le « chapitre 11 ». Vers 18h, le Dow Jones prend 2,44 % à 25 061,54 points et le Nasdaq Composite, +0,76 % à 9 395,73 points.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est ressortie à 86,6 en mai 2020, se révélant inférieure aux prévisions du consensus Briefing.com (88,5). L'indicateur était ressorti à 85,7 en avril (chiffre révisé de 86,9).

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs se sont élevées à 623 000 en avril 2020 en rythme annuel, à comparer avec 619 000 en mars (chiffre révisé de 627 000) et un consensus Briefing.com de 485 000.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus importantes agglomérations américaines a progressé de 3,9% en mars 2020 en rythme annuel. Le mois précédent, l'indice avait augmenté de 3,5 %. Le consensus Briefing.com s'élevait à +3,8% pour mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

HERTZ

Son sort faisait de moins en moins mystère ces dernières semaines. Hertz s'est placé vendredi sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Le spécialiste américain de la location de véhicules a été victime de la pandémie de Covid-19 et de son impact dévastateur sur la demande. Pour rappel, le groupe avait accusé une perte nette de 356 millions de dollars lors du premier trimestre 2020, ou -2,50 dollars par action, contre une perte nette de 147 millions de dollars, ou -1,54 dollar par action, un an plus tôt.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Selon une source de marché, JPMorgan aurait relevé sa recommandation de Sous-pondérer à Neutre sur Hewlett Packard Enterprise.

LATAM AIRLINES

Latam Airlines s'est mise sous la protection de la loi américaine sur les faillites. La compagnie aérienne latino-américaine a implosé suite à l'effondrement du trafic provoqué par la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour l'endiguer. " Nous avons mis en œuvre une série de mesures difficiles pour atténuer l'impact de cette perturbation sans précédent du secteur, mais en fin de compte, cette voie représente la meilleure option pour jeter les bases de l'avenir de notre groupe ", a déclaré Roberto Alvo, le directeur général de Latam Airlines.

MERCK & CO

Merck & Co rentre dans la course au vaccin du Covid-19. Le laboratoire pharmaceutique américain a racheté la biotech autrichienne Themis Bioscience pour un montant non communiqué. La société viennoise travaille actuellement avec l'Institut Pasteur en vue du développement d'un vaccin. Themis collabore également avec deux biotechs, l'une en phase de recherche d'un vaccin, et l'autre à la recherche d'un traitement.

REGENERON

Sanofi a annoncé la cession de sa participation de 20,6% dans Regeneron. Sanofi ne conservera que 400 000 actions sur les 23,2 millions du laboratoire américain. Au cours de clôture de Regeneron vendredi soir (Wall Street était fermé hier), le fruit de la cession dépasserait les 13,6 milliards de dollars. Le groupe américain s'est engagé à racheter pour 5 milliards de dollars de ses propres actions, le solde sera proposé au public.

UBER

Uber a annoncé la suppression de 600 postes en Inde, soit près du quart de ses effectifs dans le pays. Cette décision du géant américain de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) s'inscrit dans le cadre de la baisse globale de ses effectifs décidée afin de faire face aux conséquences de la crise du Covid-19.