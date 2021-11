Analyse mi-séance AOF Wall Street - La reconduction de Jerome Powell soutient les marchés

(AOF) - Les bourses américaines restent dans le vert à l'approche de la mi-séance. Outre-Atlantique, les propos d'Angela Merkel sur d'éventuelles nouvelles mesures de restrictions face au Covid n'ont pas eu autant de répercussions qu'en Europe, où les marchés tentent péniblement de trouver l'équilibre. De plus, la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed est venue apporter une bouffée d'air bienvenue. Son second mandat doit désormais être validé par le Congrès. Le Dow Jones gagne ainsi 0,73% à 35 862,06 points et le Nasdaq s'adjuge 0,17% à 16 084,99 points.

L'action Vonage Holdings bondit de 26,42% à 20,70 dollars après l'annonce de son rachat par Ericsson pour environ 6,2 milliards de dollars en valeur d'entreprise. L'équipementier télécoms suédois propose 21 dollars par action de la société américaine spécialisée dans les solutions de communication pour les entreprises via le cloud, offrant ainsi une prime légèrement supérieure à 28% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens du mois d'octobre 2021 se sont élevées à 6,34 millions en rythme annuel, contre un consensus Briefing.com de 6,20 millions. En septembre, les ventes de logements anciens avaient atteint 6,29 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Activision Blizzard

Le directeur général d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, a déclaré à des cadres dirigeants qu'il envisagerait de quitter la société s'il ne parvenait pas à résoudre rapidement les problèmes culturels du géant du jeu vidéo, selon des personnes au courant de ses commentaires citées par le Wall Street Journal. Activision Blizzard fait l'objet de poursuites pour discrimination et harcèlement sexuels. La pression était montée la semaine dernière sur le patron de l'éditeur de jeux vidéo depuis 30 ans.

GlobalFoundries

JPMorgan a entamé le suivi de GlobalFoundries avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 80 dollars. " Les applications devenant plus intelligentes, plus connectées et axées sur le traitement des signaux du monde réel et l'efficacité énergétique, la demande de semi-conducteurs plus omniprésents (analogiques, signaux mixtes, gestion de l'énergie, RF, produits semi-conducteurs à haute vitesse) augmente ", explique le bureau d'études.

KKR

KKR a formulé une offre afin d'acquérir l'opérateur téléphonique italien Telecom Italia. Le fonds d'investissement spécialisé dans le private equity a ainsi proposé 0,505 euro par action pour l'intégralité du capital de la société (soit environ 10,8 milliards d'euros). Cette proposition préliminaire, qualifié d' "amicale" et de non contraignante, serait conditionnée à un niveau minimum d'acceptation de 51% pour les différentes catégories d'actions, et aurait pour finalité un retrait de Telecom Italia de la cotation.

Tesla

La Model S Plaid, une berline disposant d’une autonomie de plus de 800 kilomètres et pouvant atteindre jusqu’à 320 kilomètres/heure, pourrait sortir en Chine autour du mois de mars. C’est ce qu’a écrit Elon Musk, le directeur général de Tesla, sur son compte Twitter. En préouverture de Wall Street ce lundi, le titre du constructeur de véhicules électriques progresse de 2,5%.

Vonage

Ericsson a conclu un accord pour acquérir Vonage Holdings pour 21 dollars par action, soit un prix d'acquisition total d'environ 6,2 milliards de dollars en valeur d'entreprise. L’équipementier télécoms offre une prime légèrement supérieure à 28% par rapport au cours de clôture de vendredi. L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de la société américaine spécialisée dans les solutions de communication pour les entreprises via le cloud. L'acquisition sera financée par les liquidités existantes d'Ericsson.