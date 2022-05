Analyse mi-séance AOF Wall Street - La prudence reste de mise

Jefferies a réduit son objectif de cours de 150 à 140 dollars sur le titre Ferrari, tout en maintenant son opinion Sous-performance. Le broker note que le constructeur automobile a semblé un peu moins exceptionnel ces dernières années et que ses concurrents se sont améliorés. Pour l'analyste, la journée Investisseurs de juin est l'occasion pour Ferrari de reprendre le leadership. Elle permettra également de mieux comprendre pourquoi John Elkann a nommé l'outsider Benedetto Vigna pour " réinventer " Ferrari.

Norwegian Air Shuttle a conclu un accord de principe avec Boeing portant sur l’achat de 50 avions 737 MAX 8. L'accord comprend également des options pour 30 appareils supplémentaires. Les 50 appareils devraient être livrés entre 2025 et 2028. L'accord est soumis à diverses conditions de clôture, qui devraient être levées d'ici la fin juin.

AMC Entertainment gagne 2,8% à 14,82 dollars. Les salles obscures du géant américain ont fait le plein à l'occasion du week-end du " Memorial Day ". Le groupe a accueilli plus de 5 millions de spectateurs, contre 2,6 millions à la même période l'an dernier. AMC a profité de l'énorme succès du film " Top Gun : Maverick ", qui a été vu dans ses cinémas ce week-end par plus de 3,3 millions de personnes.Ce faisant, le film porté par Tom Cruise a brisé un record vieux de 15 ans, souligne AMC.

(AOF) - Les marchés actions américains réduisent leurs pertes à l'approche de la mi-séance. Une amélioration de la tendance liée à la publication d'indicateurs économiques meilleurs que prévu, et notamment l'indice d'activité de Chicago et la confiance du consommateur. Pour autant, la prudence reste de mise. Christopher Waller, un membre de la Fed, a estimé que la banque centrale devrait agir jusqu'à une baisse significative de l'inflation. Vers 17h, le Dow Jones cède 0,82% à 32 942 points. Le Nasdaq perd 0,81% à 12 033,40 points.

