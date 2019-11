Analyse mi-séance AOF Wall Street - La prudence est de mise

Les consommateurs américains ont dépensé plus de 2 milliards de dollars au cours des premières heures du Black Friday, soit 20,2% de plus que l'année dernière, selon Adobe Analytics cité par Marketwatch. Ils devraient dépenser 4,4 milliards de dollars au cours de cette fête commerciale.

Walmart progresse de 0,6% à 119,465 dollars pour occuper la première place du Dow Jones dans la perspectives de ventes record au cours du weed end de Thanksgiving. Au cours des des premières heures du Black Friday, les consommateurs américains ont dépensé plus de 2 milliards de dollars, soit 20,2% de plus que l'année dernière, selon Adobe Analytics cité par Marketwatch. Ils devraient dépenser 4,4 milliards de dollars au cours de cette fête commerciale.

(AOF) - Wall Street, fermé hier, a débuté en baisse, pénalisé par le regain d'inquiétude concernant la guerre commerciale après la décision de Donald Trump de légiférer contre la chine en soutien aux manifestants de Hong Kong. La séance, qui se clôturera à 19h en raison de Thanksgiving, met à l'honneur les valeurs de la distribution. C'est aujourd'hui "Black Friday" et selon les premières estimations, les consommateurs américains ont commencé la journée pied au plancher. Vers 17h30, le Dow Jones recule de 0,3% à 28 077 points. Le Nasdaq Composite abandonne 0,23% à 8 685 points.

