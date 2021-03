Uber évolue dans le rouge en préouverture des marchés actions américains. Le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) va accorder le statut de " travailleur " à ses quelques 70 000 chauffeurs britanniques qui étaient jusque-là des " indépendants ". Ces derniers bénéficieront donc d'un salaire minimum et de congés payés dès mercredi. Cet accord trouvé avec ses chauffeurs arrive un mois après une décision qui avait grand bruit. La Cour Suprême britannique avait alors estimé que les chauffeurs Uber pouvaient être considérés comme des travailleurs.

A la suite de la saisine de plusieurs associations représentant les acteurs de la publicité en ligne et contestant le dispositif ATT mis en œuvre par Apple à l'occasion des modifications de son système d'exploitation iOS 14, l'Autorité de la concurrence a rejeté les demandes de mesures conservatoires mais poursuit l'instruction au fond du dossier. Apple a annoncé en juin 2020 qu'elle allait mettre en place un dispositif de recueil du consentement de l'utilisateur, baptisé ATT, afin de renforcer la protection des données personnelles de ses utilisateurs.

Uber recule de 4,70% à 56,10 dollars l'action ce mercredi sur la place de New York. Le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) vient d'accorder le statut de « travailleurs » à ses quelques 70 000 chauffeurs britanniques qui étaient jusque-là des « indépendants ». Ces derniers bénéficieront donc d'un salaire minimum, de congés payés et d'un plan d'épargne retraite. Si Uber n'a pas détaillé le coût d'une telle mesure, il a toutefois précisé que cela ne changeait rien à ses perspectives en termes d'Ebitda ajusté pour le trimestre en cours, ainsi que pour l'ensemble de l'année 2021

(AOF) - Wall Street évolue sur une note prudente, dans un contexte de remontée des rendements obligataires. Le 10 ans américain prend 5,9 points de base à 1,676%, ce qui pénalise les valeurs technologiques. La prudence est de mise dans l'attente des annonces de la Fed. Si rien ne devrait bouger sur les taux directeurs, la Fed pourrait réviser ses projections macroéconomiques. Les investisseurs seront attentifs aux propos de Jerome Powell sur le risque inflationniste et les taux obligataires. Vers 17h15, le Dow Jones grappille 0,36% à 32 944,6 points tandis que le Nasdaq perd 1,13% à 13 319,1 points.

