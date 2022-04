Analyse mi-séance AOF Wall Street - La flambée des taux pèse sur les "technos"

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent dans le rouge à la mi-séance. Les investisseurs redoutent une récession après les propos d’un gouverneur de la Fed selon lesquels la banque centrale envisage une accélération de la normalisation de sa politique monétaire pour tenter d’enrayer une inflation galopante. La publication ce soir du compte rendu de la dernière réunion de la Fed pourrait confirmer ce tournant décisif pour l’économie mondiale. Le taux à 10 ans bondit au-dessus de 2,63%. Vers 17h25, le Dow Jones cède 0,8% à 34 371 points tandis que le Nasdaq perd 2,4% à 13 857 points.

Intel a rejoint la longue liste des sociétés occidentales à suspendre leur activité en Russie. En Bourse, le titre chute de 1,49% à 47,42 dollars, entraîné à la baisse par les tensions sur le marché des taux. La pression sur le monde des affaires s'est encore renforcée ces derniers jours pour isoler la Russie à la suite de la découverte de l'assassinat de civils par l'armée russe dans une banlieue de Kyiv.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont progressé de 2,421 millions de barils. Les économistes tablaient sur une baisse de 2,056 millions après -3,449 millions la semaine précédente.

Les "minutes" de la Fed sont attendues à 20h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dollar Tree

Dollar Tree a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité les modifications apportées aux règlements modifiés et mis à jour de la société et aux directives de gouvernance d'entreprise afin de renforcer les droits des actionnaires et d'améliorer la capacité des actionnaires à s'engager auprès de la société.

Intel

Intel a annoncé la suspension de ses activités en Russie. " Intel continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix. "À compter d'aujourd'hui, nous avons suspendu toutes nos opérations commerciales en Russie. Cela fait suite à notre décision antérieure de suspendre toutes les livraisons à nos clients en Russie et en Biélorussie", a déclaré la fabricant de semi-conducteurs.

JetBlue

JetBlue Airways a annoncé mardi avoir soumis une offre non sollicitée de 3,6 milliards de dollars pour racheter la compagnie à bas coûts Spirit Airlines. L’offre est de 33 dollars par titre en cash, ce qui représente une prime de 50 % par rapport au cours de clôture de Spirit du 4 avril dernier. L’opération permettrait de générer entre 600 à 700 millions de dollars de synergies nettes par an et de créer une compagnie aérienne avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11,9 milliards de dollars sur la base des revenus de 2019.

Rivian

Lors du premier trimestre 2022, Rivian a produit 2 553 véhicules électriques et en a livré 1 227. Un chiffre en ligne avec les attentes du groupe. En parallèle, Rivian s'est dit en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de production, soit 25 000 véhicules. L'action gagne 3 % en préouverture de Wall Street, ce mercredi.

Tilray

Tilray a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Le producteur de cannabis canadien côté à Wall Street a publié au titre de son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté de 9 cents par action. Les analystes tablaient sur une perte de 8 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 23% à 152 millions de dollars contre un consensus de 156,2 millions. Les ventes de cannabis ont grimpé de 32% et celles des boissons alcoolisées, de 64%. Le groupe a confirmé son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de quatre milliards de dollars d'ici la fin de l'exercice 2024.

Twitter

Twitter a dévoilé son intention de déployer dans les prochains mois un outil test, qui permettra d'éditer des tweets déjà publiés. " L'édition est la fonctionnalité de Twitter la plus demandée depuis de nombreuses années. Les utilisateurs veulent pouvoir corriger leurs erreurs (parfois embarrassantes), leurs fautes de frappe et leurs prises de position sur le moment " a tweeté Jay Sullivan, responsable des produits grand public du réseau social.