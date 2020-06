Analyse mi-séance AOF Wall Street - La confiance règne...

(AOF) - Les marchés américains progressent nettement. La bonne nouvelle est venue ce matin de Chine, avec le retour de la croissance dans le secteur des services en mai, selon l'indice des directeurs d'achat. Aux Etats-Unis, les destructions d'emplois ont été plus bien faibles que prévu en mai, mais la différence avec les attentes laisse songeur. Du côté des valeurs, Zoom et Microchip ont rehaussé leurs objectifs. A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones gagne 1,54% à 26 129 points. Le Nasdaq progresse de 0,67% à 9 672,78 points.

Certains analystes affichant plus de 20 ans de carrière n'avaient jamais vu une société dépasser les attentes du marché dans des proportions aussi importantes que Zoom Communications. L'action de cette dernière progresse de 4,05% à 216,50 dollars, portée aussi par une valorisation rehaussée par les analystes et le relèvement de ses objectifs annuels. Ces derniers ont été doublés, le spécialiste de la visioconférence ayant été la révélation du " grand confinement " dans le secteur technologique. Ses solutions se sont révélées très utiles.

Les chiffres économiques du jour

Le secteur privé a détruit 2,76 millions d'emplois en mai après en avoir supprimé 19,56 millions en avril, selon l'enquête ADP. Le consensus Reuters s'élevait - 9 millions.

L'indice ISM des services est ressorti en mai à 45,4 contre un consensus de 45 après 41,8 en avril.

Les commandes à l'industrie ont chuté de 13% en avril, conformément au consensus, après -11% en mars (chiffre révisé de -10,3%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ACCESS INDUSTRIES / WARNER MUSIC GROUP

Warner Music Group, propriété du consortium Access Industries a annoncé avoir levé 1,93 milliard de dollars lors de son IPO. La société a ainsi cédé 77 millions de titres à 25 dollars alors qu'elle cherchait initialement à en vendre 70 millions dans une fourchette de prix de 23 à 26 dollars. La valorisation de la maison de disques est donc de 12,8 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grosse introduction en Bourse depuis le début de l'année aux Etats-Unis.

BOEING

TUI a conclu un accord avec Boeing afin d'obtenir des compensations suite à l'immobilisation à travers le monde des 737 MAX. Si aucun montant n'a été communiqué, le voyagiste explique que ces compensations représentent une large part des dommages subis. Cette indemnisation se fera progressivement sur les deux prochaines années. De plus, TUI obtiendra également un crédit de l'avionneur américain pour ses futures commandes et le décalage de livraison de 737 MAX déjà commandés.

LYFT

Lyft a indiqué mardi que les demandes de courses avaient augmenté de 26% en mai 2020 par rapport à avril. Cette évolution favorable s'explique par la levée des mesures de confinement aux Etats-Unis mises en place pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Ceci étant, la performance de mai 2020 reste inférieure de 70 % à celle de mai 2019.

MICROCHIP

Le fabricant américain de puces Microchip est attendu en hausse à Wall Street après avoir rehaussé son objectif trimestriel. Au deuxième trimestre, clos fin juin, il cible un chiffre d'affaires entre 1,247 et 1,326 milliard de dollars, soit au mieux stable et au pire en repli de 6% par rapport au trimestre précédent. Le groupe visait auparavant des revenus entre 1,194 et 1,3 milliard de dollars, soit en repli de 2% à 10%. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 1,35 et 1,53 dollar contre de 1,25 à 1,45 dollar précédemment.

ZOOM COMMUNICATIONS

Le spécialiste de la visioconférence Zoom Communications a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, clos fin avril. Il a généré un bénéfice net de 27 millions de dollars, soit 9 cents par action, contre 0,2 million de dollars un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 20 cents, soit 11 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a flambé de 169% à 328,2 millions de dollars du fait de la demande pour ses services en raison du confinement. Le marché visait 230,6 millions d'euros.