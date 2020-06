Analyse mi-séance AOF Wall Street - La confiance règne...

(AOF) - Les marchés actions américains sont en hausse à l'approche de la mi-séance. Les investisseurs semblent rassurés par les informations selon lesquelles la Chine allaient commencer à respecter les termes de l'accord commercial signé en janvier dernier en achetant des biens américains. Les opérateurs parient également sur un retour de l'activité économique et relèguent au second plan les inquiétudes sanitaires liées à la crise du Covid-19. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,67% à 26 524 points tandis que le Nasdaq progresse de 0,96% à 10 389 points. Sur la semaine, ils gagnent 1,9% et 4,7%.

Le pic de la pandémie de Covid-19 étant passé, le bout du tunnel approche pour l'industrie des loisirs. Il en va ainsi pour AMC Entertainment et ses salles obscures. En effet, le géant américain prévoit la réouverture d'environ 450 cinémas aux Etats-Unis le 15 juillet prochain. De plus, 150 salles supplémentaires suivront dans les deux semaines suivantes. Une nouvelle qui ravit les investisseurs : l'action progresse de 3,64% à 5,84 dollars sur la place de New York.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la balance des paiements courant, publiée par le Bureau d'analyse économique du pays, est de -104,2 milliards de dollars au premier trimestre 2020, en-dessous de l'anticipation des analystes de -103 milliards et après -104,3 milliards au dernier trimestre 2019.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMC ENTERTAINMENT

AMC Entertainment prévoit la réouverture d'environ 450 cinémas aux Etats-Unis le 15 juillet prochain. La chaîne de cinémas table sur un retour à pleine capacité d'accueil aux environs de Thanksgiving, c'est-à-dire fin novembre. Le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture des marchés actions américains.

CHESAPEAKE ENERGY

L'étau se resserre autour de Chesapeake. Le groupe américain spécialisé dans les méthodes de fracturation du schiste s'apprête à déposer le bilan. La société fondée en 1989 n'a pu payer 13,5 millions de dollars d'intérêt sur des obligations. Selon la presse, Chesapeake négocie avec ses principaux créanciers en vue d'une transformation de leurs créances en capital.

T-MOBILE US

Deutsche Telekom, actionnaire majoritaire de T-Mobile US, a déclaré vendredi avoir pour objectif la première place du marché aux Etats-Unis à la suite du rachat de Sprint. Le montant de l'opération de cette acquisition, effective au mois d'avril 2020, était de 23 milliards. Le nouvel ensemble porte le nom de T-Mobile et est côté au Nasdaq Composite sous le nom de TMUS.