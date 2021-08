Analyse mi-séance AOF Wall Street - La chute de la confiance des consommateurs sans trop de conséquences sur les marchés

L'autorité sanitaire américaine, la FDA, a autorisé l'injection d'une troisième dose des vaccins anti-covid produits par Pfizer-BioNTech et Moderna en faveur des personnes immunodéprimées. Dans le même temps, des experts israéliens ont recommandé l'éligibilité à une troisième dose à partir de 50 ans, contre 60 ans auparavant.

La séance devrait être difficile pour DoorDash dans le sillage de pertes plus importantes que prévu lors du deuxième trimestre 2021. Ainsi, le géant américain de la livraison de repas à domicile a accusé une perte nette de 102 millions de dollars sur la période, alors que le consensus FactSet tablait sur une perte de « seulement » 74,6 millions de dollars. En revanche, le groupe a fait mieux que prévu du côté du chiffre d'affaires puisqu'il a bondi de 83% à 1,2 milliard de dollars, à comparer avec un consensus de 1,1 milliard de dollars.

Airbnb s'attend à ce que la propagation de nouveaux variants du Covid-19, notamment le Delta, entraine une baisse de ses réservations lors troisième trimestre 2021. Ces dernières devraient également ressortir inférieures à leur niveau d'avant-crise. Cette prévision inquiète les investisseurs et relègue des résultats supérieurs aux attentes lors du deuxième trimestre 2021. En préouverture de Wall Street, titre Airbnb recule de plus de 2%.

Les prix à l'import aux Etats-Unis ont progressé de 0,3% en juillet sur un mois, après +1,1% en juin. Le consensus visait +0,6%. Les prix à l'export ont eux augmenté de 1,3%, contre +0,8% attendu et après +1,2% en juin.

L'indice préliminaire de la confiance des consommateurs, compilé par l'Université du Michigan, est tombé à 70,2 au mois d'août, après avoir atteint 81,2 en juillet. Les analystes s'attendaient à ce qu'il reste inchangé, mais il vient de tomber à son plus bas niveau depuis le début de l'épidémie.

Walt Disney caracole seul en tête du Dow Jones vendredi, s'adjugeant une hausse de 3,02% à 184,71 dollars par action. Jeudi soir, le studio hollywoodien a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment à la réouverture progressive de ses parcs d'attraction. Ainsi, son bénéfice a atteint les 918 millions de dollars au troisième trimestre de son exercice, soit 50 cents par action, contre une perte de 2,61 dollars par action un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le BPA a été multiplié par dix à 80 cents, pour un consensus FactSet de 55 cents.

(AOF) - Les bourses new-yorkaises ont un peu réduit leurs gains en ce début de séance, après des chiffres sur la confiance des consommateurs très décevants. L'indice compilé par l'Université du Michigan a en effet reculé de manière surprenante, pour tomber au plus bas depuis le début de la pandémie. Cela n'empêche pas les indices de poursuivre leur petit bonhomme de chemin vers de nouveaux sommets historiques. Disney fait figure de vedette du jour grâce à ses trimestriels meilleurs que prévu. Le firme de Mickey porte un Dow Jones qui gagne 0,13%, alors que le Nasdaq reste à l'équilibre.

