Analyse mi-séance AOF Wall Street - L'optimisme reste de rigueur, mais perd un peu de vigueur

(AOF) - Les marchés américains sont soutenus par les espoirs de sortie de crise, mais tendent à perdre de l'altitude. Hier Donald Trump a communiqué des directives pour une sortie par étape du confinement. L'optimiste sur une réouverture de l'économie est aussi alimenté par les résultats préliminaires favorable d'un traitement de Gilead contre le Covid-19 et la reprise progressive de la production chez Boeing. En attendant l'économie est toujours en chute libre. Boeing soutient le Dow Jones qui progresse de 1,37% à 23 860 points tandis le Nasdaq Composite gagne 0,38% 8 565 points.

Boeing reprend des couleurs sur la place de New York, où il bondit de 12,69% à 151,40 dollars, portant son rebond à plus de 30 % sur un mois. Après avoir suspendu ses activités le mois dernier en réponse à la pandémie de Covid-19, le géant aéronautique américain entend reprendre progressivement ses activités de production d'avions commerciaux dans ses installations de la région de Seattle (Puget Sound) dès la semaine prochaine. Ainsi, environ 27 000 employés dans la région du Puget Sound reprendront les activités de production des programmes 747, 767, 777 et 787.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 6,7% en mars aux Etats-Unis alors qu'il était anticipé en repli de 7,1% par le consensus Briefing.com. Il s'agit de la plus forte baisse jamais enregistrée par cet indicateur, qui existe depuis 60 ans.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BOEING

Après avoir suspendu ses activités le mois dernier en réponse à la pandémie de Covid-19, Boeing a annoncé jeudi la reprise des activités de production d'avions commerciaux dans le cadre d'une approche progressive déployée dans ses installations de la région de Seattle (Puget Sound) et ce, dès la semaine prochaine. Ainsi, environ 27 000 employés du géant aéronautique dans la région du Puget Sound reprendront les activités de production des programmes 747, 767, 777 et 787.

GILEAD

La biotech américaine Gilead est attendue en forte hausse à Wall Street, son traitement contre le Covid-10, le remdesivir, aurait donné de bons résultats, selon des essais préliminaires. Selon la publication médicale Stat, un groupe de 125 patients traités à Chicago aurait enregistré une récupération rapide de la fièvre et des symptômes respiratoires. Dans un courriel adressé à Reuters, l'Université de Chicago a indiqué que "les données partielles d'un essai clinique en cours sont par définition incomplètes et ne doivent jamais être utilisées pour tirer des conclusions".

PROCTER & GAMBLE

Procter & Gamble a publié un bénéfice par action ajusté au troisième trimestre de son exercice 2020 de 1,17 dollar, supérieur au consensus FactSet de 1,12 dollar. Le chiffre d'affaires du groupe de produits de grande consommation est en hausse de 5% à 17,21 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes de 17,30 milliards. La société précise que les ventes ont été stimulées par la forte demande des consommateurs en Amérique du Nord et sur certains marchés européens en raison de l'épidémie de Covid-19, mais qu'il a été perturbé sur les marchés asiatiques pour la même raison.

SCHLUMBERGER

Le groupe parapétrolier Schlumberger a accusé une lourde perte au premier trimestre après avoir enregistré une charge de 8,5 milliards de dollars avant impôts, principalement liée liée à la dépréciation du goodwill, des actifs incorporels et d'autres actifs à long terme. Cette charge, qui n'a pas presque pas d'impact sur la trésorerie, reflète la baisse significative des valorisations du marché en mars du fait de la chute des cours du pétrole.

UBER

Compte tenu de la crise du Covid-19, Uber a retiré ses objectifs annuels. Le géant américain de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) anticipe une charge de dépréciation comprise entre 1,9 milliard et 2,2 milliards de dollars dans ses comptes du premier trimestre. Son chiffre d'affaires devrait être amputé de 17 à 22 millions de dollars sur la période et de 60 à 80 millions au deuxième trimestre.