Analyse mi-séance AOF Wall Street - L'optimisme persiste

(AOF) - Le rebond de Wall Street se poursuit. Les investisseurs semblent globalement rassurés par les efforts déployés par les banques centrales et les pouvoirs publics pour tenter de limiter l'ampleur de la récession à venir. A cet égard, Washington a frappé un grand coup avec un vaste plan de relance de 2 000 milliards de dollars. Cette annonce a éclipsé, au moins provisoirement, la crise sanitaire aux Etats-Unis. alors que le pays pourrait devenir le nouvel épicentre de la pandémie, selon l'OMS. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 3,7% à 21 450 points. Le Nasdaq progresse de 0,8% à 7 480 points.

En termes d'agilité et de capacité de rebond, Nike n'a rien à envier à Michael Jordan ! Au troisième trimestre de son exercice fiscal, grâce au digital, l'équipementier sportif américain a en effet résisté bien mieux que prévu à la crise du coronavirus en Chine, pourtant l'un de ses marchés clefs. A Wall Street, le titre de la marque à la virgule bondit de plus de 11% à 80,37 dollars. Impressionné par la performance du groupe de l'Oregon, Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur le titre de 85 à 92 dollars tout en réitérant son opinion Surperformance.

Les chiffres économiques du jour

L'indice FHFA des prix immobiliers aux Etats-Unis a progressé de 0,3% en mars après la hausse de 0,6% enregistrée en février.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont progressé de 1,2% en février. Les économistes tablaient sur une baisse de 1,4% après +0,1% en janvier, chiffre révisé de -0,2%. Hors secteur du transport, les commandes ont reculé de 0,6%. Le consensus visait une baisse de seulement 0,2% après +0,6% en janvier (chiffre révisé de +0,9%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ACTIVISION BLIZZARD

Berenberg a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 55 dollars à 67 dollars sur Activision Blizzard. Le bureau d'études estime que l'augmentation de l'engagement des joueurs liée au confinement devrait contribuer à cimenter le retour à la fortune dont Activision Blizzard commençait à bénéficier au second semestre 2019. Il a de ce fait rehausser ses estimations de bénéfice par action de 7,5% pour 2020 et de 3% pour 2020 et 2021.

FACEBOOK

Facebook a déclaré que son activité était "affectée" par la pandémie de covid-19. Le plus important réseau social mondial a précisé que ses produits de messagerie et autres services voient leur trafic augmenter et qu'il ne génère pas de revenus à partir de "nombreux services" qui sont de plus en plus utilisés. Facebook a également déclaré que les revenus publicitaires reculent dans les pays qui prennent des mesures agressives pour réduire la propagation du virus.

NIKE

Nike a publié des résultats du troisième trimestre de son exercice fiscal supérieurs aux attentes grâce au digital. Le bénéfice net de l'équipementier sportif américain est ressorti à 847 millions de dollars, ou 53 cents par action, contre 1,1 milliard, ou 68 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 10,1 milliards grâce à la hausse de 13% de ses ventes en direct (et non en gros). Ainsi, les ventes sur son site Internet ont bondi de 36%, avec une bonne dynamique sur l'ensemble de ses marchés. Les Etats-Unis ont compensé le manque à gagner en Chine.