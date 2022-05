Analyse mi-séance AOF Wall Street - L'inquiétude continue de dominer

(AOF) - Wall Street poursuit son repli. L'économie américaine a créé davantage d'emplois que prévu en avril. Cette bonne nouvelle témoigne de la résistance des Etats-Unis mais conforte la stratégie de la Fed de normaliser rapidement sa politique monétaire pour tenter d'enrayer une inflation galopante, au risque de peser sur la croissance et les marchés financiers. En repli ce matin, le rendement du 10 ans US est reparti à la hausse après la publication du rapport sur l'emploi. Vers 17h20, le Dow Jones abandonne 0,3% à 32 886 points. Le Nasdaq cède 0,6% à 12 243 points.

Les chiffres économiques du jour

L’économie américaine a créé 428 000 postes en avril, un chiffre supérieur au consensus de 395 000. Le chiffre de mars a été révisé à la hausse de 431 000 à 428 000. Le taux de chômage est resté stable à 3,6% alors qu'il était anticipé à 3,5%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Block (ex-Square)

Le spécialiste américain des paiements en ligne, Block, anciennement Square a présenté des comptes meilleurs que prévu. Au premier trimestre, il a essuyé une nette de 204 millions de dollars, soit -38 cents par titre, contre un profit de 39 millions de dollars, ou 8 cents par action, un an auparavant. Hors exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 18 cents, alors que le consensus s'élevait à 20 cents.

Boeing

Boeing a annoncé hier soir que son campus d'Arlington, en Virginie, près de la capitale Washington DC, allait devenir le siège mondial de l'entreprise en lieu et place de celui de Chicago. En plus de cela, l'avionneur prévoit de développer un centre de recherche et de technologie dans la région afin d'exploiter et d'attirer des capacités techniques et d'ingénierie. Il prévoit toutefois de maintenir une présence importante sur son site de Chicago et dans la région environnante.

ConocoPhillips

ConocoPhillips a réalisé au premier trimestre 2022 un bénéfice net de 5,8 milliards de dollars, contre un milliard au premier trimestre 2021. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 3,27 dollars, contre un consensus de 3,17 dollars. La compagnie pétrolière américaine ne publie pas son chiffre d'affaires. Mais elle a annoncé une production de 1,747 million de barils par jour, en hausse de 220 000 barils. Le consensus tablait sur une production de 1,755 million de barils. Le groupe a relevé son programme de retour à l'actionnaire de 2 milliards de dollars pour le porter à 10 milliards.

Johnson & Johnson

Jeudi, la FDA a strictement limité les personnes pouvant recevoir le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson en raison d'un risque rare mais grave de caillots sanguins. La Food and Drug Administration a déclaré que le vaccin ne devait être administré qu'aux adultes qui ne peuvent pas recevoir un autre vaccin ou qui demandent spécifiquement le vaccin de J&J. Depuis des mois, les autorités américaines recommandent aux Américains qui commencent à se faire vacciner contre le Covid-19 d'utiliser plutôt les vaccins Pfizer ou Moderna.

Under Armour

Under Armour a réalisé une perte de 59,6 millions de dollars au premier trimestre 2022, soit 13 cents par action, contre un bénéfice de 77,8 millions un an plus tôt, alors que l'équipementier sportif doit désormais démarrer son nouvel exercice fiscal à partir d'avril. Hors éléments exceptionnels, la perte ressort à 1 cent par action, les analystes de FactSet anticipant un bénéfice de 4 cents. Les marges ont également été rognées par la hausse des coûts du fret. Les ventes ont pour leur part progressé de 3,5% à 1,3 milliard de dollars, le consensus s'élevant à 1,32 milliard.