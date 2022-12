Analyse mi-séance AOF Wall Street - L'emploi progresse plus que prévu, la tech baisse

Entreprise américaine spécialisée dans la distribution de produits de beauté, Ulta Beauty a déclaré un bénéfice net de 274,6 millions de dollars, ou 5,34 dollars par action, contre 215,3 millions de dollars, ou 3,94 dollars par action, au même trimestre l'an dernier. Ses revenus ont augmenté de 17,2 % pour atteindre les 2,3 milliards de dollars, contre 2 milliards de dollars au trimestre de l'année précédente. La direction a attribué les gains à “la résilience continue de la catégorie beauté, les augmentations des prix de détail et l'impact des nouvelles marques”.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone va limiter les rachats sur son fonds immobilier, Blackstone Real Estate Income Trust, qui affiche un encours de 69 milliards de dollars. Dans un document déposé sur le site du fonds, celui-ci précise que depuis sa création il y a six ans, la limite des rachats s'élève à un maximum de 2% de la valeur liquidative sur un mois et de 5% sur un trimestre.

Le groupe de médias AMC Entertainment, à l'origine notamment de la série "The Walking Dead" va comptabiliser une charge de restructuration de 350 à 475 millions de dollars liée à la suppression d'environ 20% de ses effectifs. Christina Spade, qui occupait depuis septembre le poste de PDG du réseau câblé, a démissionné, la direction étant en train de trouver un successeur. Au 31 décembre, AMC comptait 1 739 employés à temps plein et 287 employés à temps partiel.

(AOF) - Les marchés actions américains sont de nouveau orientés à la baisse. Les chiffres du chômage américain (263 000 emplois créés en novembre, soit davantage que les 200 000 attendus) ont réduit les anticipations d’un ralentissement de la hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed. Les valeurs technologiques, sensibles aux taux d’intérêt, affichent quelques-unes des plus fortes baisses du Dow Jones, en particulier Intel, suivie de Salesforce, Apple, Cisco, Microsoft. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,48% à 34 230 points tandis que le Nasdaq Composite perd 0,88% à 11 381 points.

