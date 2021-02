(AOF) - Au lendemain d'une belle séance, Wall Street a repris le chemin de la baisse ce jeudi. L'effet Jerome Powell s'est dissipé et les préoccupations des investisseurs face à la remontée continue des rendements obligataires refont surface. Dans ce contexte, la bonne statistique sur le front de l'emploi ne parvient pas à dissiper la prudence ambiante. Côté valeurs, les résultats de Domino's Pizza et Best Buy sont sanctionnés, alors que la frénésie GameStop se poursuit. Vers 17h30, le Dow Jones abandonne 0,41 % à 31 830,26 points et le Nasdaq Composite perd 1,25 % à 13 427,90 points.

Best Buy n'aide certainement pas le S&P 500 à retourner en territoire positif. Parmi les plus fortes baisses de l'indice, le titre recule ainsi de 8,66% en cours de séance, à 103,64 dollars, après la publications de ventes trimestrielles et de perspectives qui laissent les investisseurs sur leur faim.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, 730 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 20 février, contre un consensus Reuters de 838 000 et après 841 000 (chiffre révisé de 861 000) la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont progressé de 3,4% en janvier 2021. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 1,2% après +1,2 % en décembre 2020 (chiffre révisé de +0,2%).

Selon une deuxième estimation, les Etats-Unis ont enregistré une croissance du PIB de 4,1% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2020, contre +4 % en première estimation et un consensus Reuters de +4,2 %.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements ont reculé de 2,8% en janvier 2021, après avoir progressé de 0,5% en décembre 2020 (chiffre révisé de -0,3%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BEST BUY

Best Buy a publié un bénéfice net au quatrième trimestre de son exercice 2021 (clos le 1er février) de 816 millions de dollars, soit 3,10 dollars par action, contre 745 millions, ou 2,84 dollars par action, un an plus tôt. En ajusté, le BPA ressort à 3,48 dollars, en hausse de 20% et juste 1 cent au dessus du consensus FactSet. Les ventes ont en revanche déçu: à 16,94 milliards de dollars (+12,6% en comparable), elles ont raté le consensus qui espérait 17,2 milliards. Les ventes en ligne ont, elle, bondi de près de 90% et représentent désormais 43% des ventes totales aux Etats-Unis.

DOMINO'S PIZZA

Domino's Pizza est attendu en nette baisse à l'ouverture des marchés actions américains après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre fiscal 2020 (clos le 3 janvier). Le spécialiste américain des pizzas a dégagé un bénéfice net de 151,9 millions de dollars sur la période, ou 3,85 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 129,3 millions de dollars, ou 3,12 dollars par action, un an plus tôt. Toutefois, hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 3,46 dollars, alors que le consensus FactSet tablait sur 3,89 dollars.

GAMESTOP-AMC

Après avoir fait les grands titres de la presse financière fin janvier, les titres GameStop et AMC, sont de nouveau très entourés à Wall Street. L'action du distributeur de jeux vidéo a flambé de 104% mercredi et s'apprête à bondir de plus de 60% à l'ouverture jeudi. Le propriétaire de cinémas a lui gagné 18% mercredi et est attendu en progression de 14% jeudi.

MERCK

Merck a signé un accord en vue de racheter la biotech américaine Pandion Therapeutics pour environ 1,85 milliard de dollars. Le groupe pharmaceutique américain a proposé 60 dollars par action pour s'offrir ce spécialiste des maladies auto-immunes. Il a ainsi concédé une prime de 134% par rapport au dernier cours de clôture de Pandion mercredi.

MODERNA

Moderna a a accusé au dernier trimestre de l'année une perte de 270 000 dollars, ou -69 cents par action, contre une perte de 123 000 dollars, ou -37 cents par action un an plus tôt. Les analystes tablaient sur une perte de seulement 64 cents. Le chiffre d'affaires a bondi, passant de 14,1 millions à 570,7 millions grâce à son vaccin contre le Covid-19. Les analystes tablaient sur 279 millions. La biotech prévoit la production d'au moins 700 millions de doses cette année, contre une estimation d'environ 600 millions auparavant. Elle vise 1,4 milliard de doses en 2022.

NVIDIA

Nvidia a présenté des résultats et des prévisions meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques a vu son bénéfice net bondir de 53% à 1,46 milliard de dollars, soit 2,31 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,10 dollars, soit 29 cents de mieux que le consensus FactSet. Les revenus ont bondi de 61% à 5 milliards de dollars, dépassant les attentes : 4,82 milliards de dollars.

TECHNIPFMC

TechnipFMC a réalisé au quatrième trimestre 2020, soit avant la scission de Technip Energies, un résultat net ajusté de 23,4 millions de dollars, en hausse de 55%. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 0,05 dollar, contre 0,03 dollar un an plus tôt. L'Ebitda ajusté s'est établi à 300,8 millions de dollars, en repli de 25,6%, faisant ressortir une marge de 8,8%, en baisse de 210 points de base. Le chiffre d'affaires a reculé de 8,1% à 3,43 milliards. Sur l'année, la perte nette se monte à 3,3 milliards. L'Ebitda ajusté s'est établi à 1,08 milliard, en repli de 29,2%.

TESLA

Après avoir rebondit de plus de 6% mercredi, le titre Tesla devrait repartir à la baisse ce jeudi sur les marchés actions américains. Le constructeur de véhicules électriques aurait annoncé à ses employés la suspension temporaire d'une partie de la production de la Model 3 sur son site californien de Fremont pour une durée d'environ deux semaines. C'est du moins ce qu'a rapporté Bloomberg sur la base d'une source proche du dossier. Ce ralentissement pourrait être lié à la pénurie actuelle de puces électroniques.

VIACOMCBS

ViacomCBS a publié au quatrième trimestre 2020 un bénéfice net de 810 millions de dollars, soit 1,31 dollar par action, après une perte de 258 millions, ou -42 cents par action, un an auparavant. Le chiffre d'affaires a progressé pour sa part de 3% à 6,87 milliards d'euros, porté notamment par la hausse de 4% des revenus publicitaires et de 71% (à 888 millions de dollars) des revenus de streaming. Le propriétaire des chaînes de télévision CBS et MTV compte désormais près de 30 millions d'abonnés streaming, en hausse de 56% sur un an.