Analyse mi-séance AOF Wall Street - L'attentisme de rigueur avant la réunion de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont dans le vert à la veille de la réunion de politique monétaire de la Fed qui doit se tenir jusqu'à mercredi. Les investisseurs attendent donc avec grand intérêt la prise de parole de son président, Jerome Powell, qui devrait annoncer mercredi un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base. Ce qui serait le troisième consécutif. Côté marchés, l'heure est donc à l'attentisme et à l'aversion au risque. Vers 17h20, le Dow Jones gagne 0,27% à 30 904,90 points. Même tendance pour le Nasdaq qui s'améliore de 0,14% à 11 464,46 points.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des constructeurs immobiliers, NAHB, est ressorti à 46 en septembre contre 49 en août et 55 en juillet. Il était attendu à 47.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon a suspendu la construction de nouveaux entrepôts en Espagne jusqu'en 2024, a fait savoir le site d'information espagnol El Confidencial, citant des sources non identifiées au sein de l'entreprise. Cette annonce intervient dans un contexte de ralentissement général des achats en ligne constaté par le géant américain du commerce électronique. Dans un communiqué, la société a malgré tout souligné que son "engagement en Espagne demeure total", rappelant qu'elle avait ouvert en 2022 dans le pays "de nouvelles stations logistiques, des hubs Amazon Fresh et un centre logistique".

Ralph Lauren

Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique, Ralph Lauren a indiqué qu'il allait distribuer 2 milliards de dollars à ses actionnaires d'ici 2025 via des dividendes et des rachats d'actions. La marque de vêtements américaine haut de gamme vise par ailleurs une croissance annuelle de 5% à 10% de ses ventes à taux de change constants au cours de cette période et une progression plus forte de son résultat opérationnel. Sa marge opérationnelle est ainsi attendue à au moins 15% à taux de change constants en 2025.

Take Two Interactive

L'éditeur de jeux vidéo, Take Two Interactive, est attendu en forte baisse à Wall Street. Un pirate informatique a publié d'authentiques séquences de préversion du développement de Grand Theft Auto VI, le jeu vidéo le plus attendu et la franchise phare du groupe, révèle Bloomberg. " Une fuite de cette ampleur est si rare que certains doutent de son authenticité, mais des personnes familières avec le développement du jeu ont affirmé que les vidéos sont réelles ", précise le groupe de médias.

Tesla

Le constructeur de véhicules électriques Tesla persiste et signe en Chine. Il a déclaré qu'il poursuivait le développement de ses canaux de vente dans le pays, conformément à ses plans. Cette déclaration est une réponse à une information de Reuters selon laquelle le fabricant américain envisagerait de revoir sa stratégie commerciale sur son deuxième marché. L'agence de presse indique ce jour que le groupe a par ailleurs procédé au renforcement de la capacité de production de son usine de Shanghaï, selon un communiqué publié sur un site des autorités compétentes locales.