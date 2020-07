Analyse mi-séance AOF Wall Street - Journée des records à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions américains sont en hausse à la mi-séance. Les investisseurs saluent la publication d'une création record de 4,8 millions d'emplois non agricoles (NFP) en juin dans le pays, largement au-delà de l'attente des analystes. Record aussi pour l'indice Nasdaq (10 310,36 points) en début de séance et pour le constructeur automobile Tesla (1 228 dollars) après l'annonce de ses livraisons de véhicules au deuxième trimestre. Vers 17h30, l'indice Dow Jones gagne 0,76% à 25 929,65 points et le Nasdaq Composite 0,71% à 10 226,41 points.

La période est faste pour Tesla. Mercredi, la firme d'Elon Musk devenait la première capitalisation mondiale du secteur automobile devant Toyota. Jeudi, l'action poursuit son irrésistible ascension avec un bond de 6,9% à 1 196 dollars après avoir largement dépassé les attentes du marché concernant ses livraisons du deuxième trimestre 2020. Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme a livré près de 90 650 véhicules entre avril et juin. Il dépasse de loin les attentes du consensus FactSet qui s'établissaient à 72 000 unités.

Les chiffres économiques du jour

L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois en juin dans le secteur non agricole (NFP), à comparer avec un consensus Reuters de +3 millions de postes et 2,699 millions d'emplois créés en mai (chiffre révisé de 2,509 millions). Le taux de chômage a reculé de 2,2 point à 11,1% et se compare à un consensus de 12,3%. Le salaire horaire moyen a progressé de 5% sur un an, contre une attente de +5,3%. Il avait augmenté de 6,6% en mai.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, ressortent à 1,427 million après 1,482 million (révisés de 1,48 million) la semaine passée. Les analystes tablaient sur 1,355 million. Le nombre total d'inscrits depuis la dernière semaine de mars s'élève à plus de 48 millions de personnes.

La balance commerciale est ressortie à - 54,6 milliards de dollars en mai 2020, contre - 49,8 milliards de dollars en avril (chiffre révisé de -49,4 milliards). Le consensus Reuters tablait sur - 53 milliards de dollars pour le mois de mai.

Les commandes de biens durables (hors défense) ont progressé de 15,3% en mai après avoir baissé de 17,1% en avril. Les commandes à l'industrie sont, pour leur part, en hausse de 8% à comparer à un consensus de +8,9% et après avoir reculé de 13,5% en avril.

L'Administration de l'information de l'énergie (EIA) a fait état d'une hausse hebdomadaire de 65 milliards de pieds cubes des stocks souterrains de gaz naturel contre un accroissement de 120 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une augmentation de 78 milliards. Il s'agit de la treizième semaine consécutive de hausse. Le pied cube (cubic foot), vaut 28,31685 litres.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BOEING

Les vols de certification du Boeing 737 MAX, qui ont duré trois jours, sont désormais terminés. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'administration américaine de l'aviation civile (FAA). Cette dernière va dorénavant analyser les données de vol. "Nous lèverons l'interdiction de vol seulement quand les experts en sécurité de la FAA seront certains que l'appareil répond aux normes de certification", a indiqué la FAA. Rappelons que le 737 MAX est cloué au sol depuis mars 2019 suite à deux catastrophes aériennes.

COTY

La société américaine de produits de beauté et de soin Coty a annoncé la nomination de Sue Y. Nabi en tant que CEO à compter du 1er septembre 2020. L'actuel CEO, Peter Harf, deviendra, pour sa part, président exécutif du groupe et travaillera en collaboration avec Sue Y. Nabi afin de diriger la transformation de l'entreprise. " Sue est reconnue comme une visionnaire et une changeuse de jeu permanente dont la créativité exceptionnelle est célébrée dans l'industrie de la beauté. Je suis fier qu'elle veuille maintenant apporter à Coty son sens unique de l'inspiration " a commenté Peter Harf.

MCDONALD'S

Devant la recrudescence de cas de Covid-19 aux Etats-Unis, McDonald's entend suspendre pour trois semaines la reprise du service en salle dans ses restaurants américains. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs médias américains sur la base d'un document interne.

TESLA

Tesla devrait ouvrir en nette hausse à Wall Street dans le sillage de ses chiffres de livraisons du deuxième trimestre 2020. Ainsi, la firme d'Elon Musk a livré environ 90 650 véhicules sur la période. Le constructeur américain excède ainsi largement le consensus FactSet qui s'établissait à 72 000 unités. Une performance d'autant plus remarquable qu'elle est réalisée durant un trimestre marqué par la crise du Covid-19. Le constructeur américain précise que la production est désormais revenue à la normale.